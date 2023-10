Beckhamova slavná žena prolomila mlčení ohledně údajné nevěry: K Davidovi jsem měla odpor!

Mohlo by se zdát, že rok 2003 byl v případě legendárního fotbalisty Davida Beckhama (48) pohádkový. V létě onoho roku přestoupil z Manchesteru United do Realu Madrid za obrovský balík a jeho kariéra byla na vrcholu. V soukromí už to ale taková idylka nebyla. Čelil totiž nařčení z nevěry! Nyní, po dvaceti letech od aféry, promluvila o nešťastném období jeho žena Victoria Beckhamová (49).

Mladí, krásní a slavní. Přesně tato slova nejlépe vystihují Davida a Victorii Beckhamovi před dvaceti lety, kdy platili za ideál pár. Tedy skoro ideální. Po přesunu z Anglie do Španělska měl mít totiž někdejší kapitán anglické reprezentace milostný poměr. S informací tehdy přišel dnes už zaniklý plátek News Of The World.

Románek s modelkou?

Beckham měl totiž Victorii údajně zahýbat v Madridu s personální asistentkou a modelkou Rebeccou Loosovou (46). „Bylo to pro nás nejtěžší období v našem společném životě. Připadalo mi, že je proti nám celý svět,“ svěřila se Victoria se slzami v očích v dokumentu od Netflixu. V té době, kdy údajná aféra vyplula na povrch, žila žena slavného záložníka v Anglii společně s jejich dětmi. Krize ve vztahu ji ale donutila ke stěhování za manželem na Pyrenejský poloostrov.

Tím začalo pro bývalou členku hudebního uskupení Spice Girls nejhorší období života. „Jakmile jsem mohla dostat děti do školy, přestěhovali jsme se na plný úvazek. Měla jsem k Davidovi odpor? Pokud mám být zcela upřímná, tak ano,“ uvedla Victoria. „Bylo to asi nejméně šťastné období, co jsem v životě zažila.“ Mimo jiné označila životní etapu v Madridu za noční můru a absolutní cirkus. Jízda jejich dětí do školy byla dokonce tehdy vysílána živě ve španělské televizi.

Terapie před kamerou

„Upřímně, ani nevím, jak jsme se přes to všechno přenesli. Victoria je pro mě vším. Vidět ji emocionálně zraněnou bylo neuvěřitelně těžké, ale jsme bojovníci a v té době jsme potřebovali bojovat jeden za druhého. Museli jsme bojovat za naši rodinu,“ prozradil jeden z nejlepších fotbalistů v historii.

Beckhamův přesun do Los Angeles v roce 2007 tedy jeho drahá polovička vřele uvítala. „Město andělů“ označila Victoria jako místo, kde bylo oproti Madridu vše jednodušší. O to víc byla zklamaná, když se rok a půl nato dozvěděla, že se stěhují zpět do Evropy. „Ptala jsem se ho, jak to jako myslí, že se chce přesunout do Milána? Byla jsem hodně zklamaná.“ Nakonec se ale vše v dobré obrátilo. Oba navíc uvedli, že onen dokument byl pro ně jakousi terapií.