Tour de France vymyslel vydavatel časopisu L´Auto, aby zvýšil jeho prodej. V prvních letech to však přineslo také velký nárůst podvodů, jaký do té doby neměl obdoby. Zkrácení si trasy jízdou vlakem, tažení za autem na špagátu s korkem v puse, nebo třeba i sypání svědivého prášku do trenek soupeřů. To je jen pár perliček. Cyklisté byli na začátku 20. století opravdu vynalézaví. Až tak, že nyní nejslavnější závod planety málem kvůli nim skončil po druhém ročníku.