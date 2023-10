Legendární fotbalista Antonín Panenka vzpomíná: Zatrhli mi sex!

Slavným fotbalistou se stal době, kdy měli ještě trenéři první a poslední slovo. Vršovická legenda Antonín Panenka (74) tak musela žít podle jejich not. Musel tedy dávat přednost kopané před holkou nebo si odepřít knedlíky i sex!

Ikona pražských Bohemians se zapsala dost výrazně do dějin československého fotbalu a jeho penaltová kulišárna zdomácněla i ve světě prostě jako »Panenka«, kdežto u nás se jí říká dloubák. Jakmile za ním ale zapadly dveře kabiny, nechoval se jako celebrita. Musel poslouchat! „Tenkrát doktor a trenér, to byli pánové v kabině, muselo se jet podle jejich not. Knedlíky jsme nesměli, kouřit jsme nesměli, alkohol jsme nesměli,“ vypočítal útočník, čeho se musel vzdát.

Oželet musel i sex! „Tři nebo čtyři dny před zápasem jsme nesměli mít nic se ženskou. Jeden rok jsme hráli kvalifikaci na MS a hrálo se středa a sobota. Půl roku!" při znal celkem dlouhou abstinenci, kterou nesměl porušit ani po vyhraném zápase. Manželka Vlasta mu všechno tolerovala, a dokonce se mu starala i o vzhled. „Nechápu, co na mně Vlasta viděla. Říkala mi, že jsem holobrádek, že bych si nechal narůst knír, ale mně to moc nerostlo, tak mi přinesla z kadeřnictví umělý knír, který jsem si nalepoval," smál se