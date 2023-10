Radikálové z Hamásu zavraždili kontroverzního fotbalistu Asulina: Poprava po narozeninách!

Narozeniny chtěl oslavit ve velkém stylu. Namísto nezapomenutelného zážitku ale přišla smrt. Izraelský fotbalista Lior Asulin (†43) bohužel patří mezi oběti, které přišly o život během řádění Hamásu, které započalo v sobotu ráno. Poslední chvíle fotbalistova života byly tak pořádně kruté...

Už třetím dnem probíhají na území Izraele a Palestiny krvavé boje, které v sobotu odstartoval rozsáhlý útok bojovníků hnutí Hamás na civilní obyvatele. Počty zraněných a mrtvých bohužel rostou závratnou rychlostí a po letech velmi vypjatých vztahů mezi Araby a Židy je jasné, že poklidné soužití bok po boku je v nedohlednu...

Během útoků Palestinců zahynul i profesionální fotbalový útočník Lior Asulin, kterému na pátek připadaly 43. narozeniny. Důležitý den chtěl v sobotu oslavit na festivalu Supernova Sukkot Gathering v Negevské poušti nedaleko Pásma Gazy. Záběry z akce pak obletěly svět. Právě na tuto událost se totiž dostali ozbrojenci Hamásu, kteří podle webu The Times of Israel zavraždili zhruba 260 lidí.

„Velký smutek. Po mnoha hodinách, kdy byl prohlášen za nezvěstného, vyšla najevo informace, že bývalý hráč klubu Lior Assolin byl zavražděn teroristy na večírku v Ra'im,“ oznámil fotbalistův bývalý klub z druhého největšího židovského města.

„Fotbalový klub Hapoel Tel Aviv smutní a žádá o to, abyste poslali co nejvíce sil členům Liorovy rodiny v těchto těžkých chvílích," píše se v příspěvku, který klub zveřejnil na sociálních sítích.

Problém s drogami a pobyt ve vězení

Tragicky zesnulý kanonýr vynikal především hrou oběma nohama, díky čemuž byl efektivní v koncovce. Asulin poté odehrál v Ligat ha'Al celkem 284 zápasů, ve kterých vsítil 88 branek a připsal si také 16 gólových asistencí. Byl součástí týmů Hapoel Tel Aviv, Petah Tikvu či Beer Shevu. Jediné zahraniční angažmá, které si Lior připsal bylo v kyperském Apollonu Limassol.

V roce 2018 byl podle The Times of Israel zatčen kvůli údajnému prodeji drog. Web Los Angeles Times uvádí, že v roce 2021 si odseděl téměř rok ve vězení poté, co byl odsouzen za distribuci marihuany. Po propuštění pracoval na koňské farmě. Návratu na svobodu si tedy bohužel moc dlouho neužil...