Gudas o hokejové štaci v Kuvajtu: Jak to měl s alkoholem v muslimské zemi?

Na ledě platil za hráče, který si hned umí zjednat respekt. Poslední trenérská štace mu ale v tomto ohledu dělala trochu problémy. Leo Gudas (58), někdejší hokejista a držitel bronzové olympijské medaile, strávil loňskou sezonu na střídačce v Kuvajtu. Co vše prozradil o svém exotickém angažmá?

Česko, Slovensko, Rumunsko nebo Maďarsko. Seznam zemí, kde v minulosti koučoval Leo Gudas, je vskutku pestrý. Loni přibyla nová destinace, která byla vyloženě exotická. Konkrétně Kuvajt, kde se táta obávaného beka NHL Radka Gudase (33) vydal na svou (zatím) poslední štaci, kde trénoval reprezentaci. „Hledal jsem angažmá, měl jsem jít do Německa k mládeži, ale najednou mi přišel email. Říkal jsem si, co to je,“ vyprávěl Gudas starší v pořadu Příklep na webu Sport.cz. Co o nehokejové zemi dále řekl?

„Je složité se sžít s jejich kulturou. Jsou úplně jiní,“ prozradil Gudas. Nejen s kulturou, ale také s mentalitou tamních hokejistů. Podle někdejšího reprezentanta se jeho svěřenci do hokeje vlastně ani moc nehrnuli. „Musím říct, že se jim moc nechce. Hrát ani trénovat. Jsou jiné povahy. Byl problém, aby vůbec přišli na trénink,“ postěžoval si bývalý zadák Sparty.

Situace byla tak špatná, že před finále kuvajtské ligy musel dokonce sám zasáhnout do utkání! „Oblíknul jsem si výzbroj, vzal si dres jiného hráče, dal tři přihrávky a to mi stačilo. Vyhráli jsme 8:3,“ povídal s úsměvem ohledně nelehké situace, kdy mu na finále přišlo jen sedm hráčů. O hokej v Kuvajtu je obecně nouze. Ve čtyřmilionové zemi je pro pět hokejových týmů k dispozici pouze jediný zimní stadion.

Řeč přišla i na to, jak je to s alkoholem v této muslimské zemi. „Alkohol si tam člověk nekoupí. Člověk musí mít dobré známé. Na ambasádě jsme měli nějaké večírky, takže jsme si mohli dát pivečko, ale v Kuvajtu je jinak přísná prohibice,“ uvedl Gudas. „A vepřové maso samozřejmě taky člověk nesežene,“ dodal. Kam povedou jeho další kroky? Rodák z Bruntálu podotkl, že by ho zajímalo angažmá v Česku. „Ale je to otázka nabídky a poptávky,“ stojí Gudas nohama na zemi.