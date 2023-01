Oslava 85. narozenin legendárního hokejisty Golonky: Panenka, to je bomba!

Páteční pětaosmdesáté narozeniny si legendární hokejista Jozef Golonka užil v přítomnosti sportovních hvězd. Slovák slavil v českém Prostějově a bylo nač vzpomínat.

Oslavenec procházel kolem hostů na narozeninové párty, a když míjel legendárního fotbalistu, nadšeně povídal: „To je bomba, Tonda Panenka!“ Ale Panenka (74) tam nebyl sám. Nejvíc si s těmi dvěma notoval další slavný fotbalista, »Čechoslovák « Karol Dobiaš (75). Žije sice v Praze, ale řečnil svou rodnou slovenštinou. Když si bral chlebíček, promluvila z něj zkušenost: „Keď sa pije, sa musí aj jesť.“

Fandil Česku

Manželka Božena, s níž Golonka je už 47 let, měla prozradit, co o jejím muži nevíme. „Že u televize pěkně nadává, když sleduje sport a politiku. Teď při šampionátu hokejových dvacítek fandil Česku. A když dostali ve finále poslední gól, nadával tak hlasitě, že vzbudil dceru a ta se rozespalá lekla, že nadává mně,“ vyprávěla s úsměvem, než ji manžel provedl po parketu.

Čtyřikrát hrál o život

Golonkův život mohl dávno vyhasnout. Je to už 62 let... „Končil rok 1959 a přiletěli jsme tehdy s týmem na Silvestra do Los Angeles. Byly obrovské vlny, zákaz koupání, ale kluci mě vyhecovali. Skočil jsem do moře a hned mě to velkou silou táhlo od břehu. Zachránila mě pobřežní hlídka na člunu,“ vzpomíná. A další životní zlomy? „To když mě manželky celkem třikrát tahaly ze zdravotních trablů. Poprvé jsem ožil díky první ženě, která se o mě starala. A dvakrát díky mé současné manželce, protože už jsem byl úplně mimo a bez ní bych to nedal.“

Tak se uvedl v nároďáku...

„V sedmnácti jsem byl najednou úplně náhodou v národním týmu a letěl jsem do Stockholmu. Jeden z hráčů nemohl vycestovat z politických důvodů a já jako úspěšný junior jsem měl pas, proto mě vzali. No, a vstřelil jsem ve Stockholmu nádherný gól," řekl Golonka ke svým reprezentačním začátkům pro web Paměťnároda.cz.

,,Viděl jsem dva dvoumetrové Švédy, já měl 68 kilo, řekl jsem si, když tam pojedu, polámou mi kosti, a ze strachu jsem vystřelil! Jednomu z nich se to odrazilo od ramene a najednou mě všichni objímali. Říkám jim: Za co? A oni: Vždyť si dal gól, bažante! A to byl nezapomenutelný základ mojí reprezentační kariéry, tehdy jsem se rozhodl, že zůstanu u hokeje," zakončil držitel olympijského bronzu nezapomenutelné vyprávění.