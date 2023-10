Kouč Sparty Priske si to rozdá s bývalým parťákem z Brugg: Kámoši v balíku!

„Nazdar, Philippe, jaká u tebe?“ „ Buď zdráv, Briane. Třikrát lepší než u tebe, ale to víš, Praha není Glasgow.“ Fotbalové sudičky mají ten kumšt, že svedly proti sobě kámoše s tuze rozdílnými gážemi.

V kouzelně zašmodrchané skupině C Evropské ligy si to dnes (18:45, Sport2) na třídě Milady Horákové rozdají trenéři Brian Priske (46) ze Sparty a Philippe Clement (49) z Rangers. Jo, to jsou ti dva, kteří v roce 2007 coby plejeři svorně křepčili s trofejí pro vítěze Belgického poháru navlečení do dresů FC Bruggy.

Štěstí jindy

„Philippa znám. Zůstali jsme v kontaktu, obdivuji ho a přeju mu hodně štěstí v těch dalších zápasech,“ usmál se Priske. „Známe se dobře, jsme přátelé,“ zahrál na stejně vlídnou strunu Clement. Jasně, ale jen do chvíle, kdy německý arbitr Sascha Stegemann poprvé zaduje do píšťalky, a do momentu, kdy si s Brianem v mobilech ukážou výplatní pásky.

Oba jsou na tuzemské poměry v balíku, ale… Dán Priske ukázal rudé srdce, když podle kuloárů odmrštil lasa ze Saúdské Arábie a z Augsburgu, aby podepsal na Letné vylepšený kontrakt s odhadovanou měsíční apanáží 2 miliony korun.

Belgičan Clement přišel do skotské metropole z Monaka a tamní portály hlásí: „Řekl si o 2,5 p milionu liber ročně, které bral jeho předchůdce Bale, a dostal je.“ Prostými počty se v převodu na českou měnu dostaneme na částku bezmála 6 milionů měsíčně.

Když už jsme u těch financí, hodnota kádru Sparty činí podle serveru transfermarkt. com 1,1 miliardy korun. U Rangers to dělá 2,6 miliardy, ovšem, jak už to bývá, bankovky zápasy nevyhrávají! „Připravili jsme se na ně, ale hlavně se soustředíme na nás. Pokud podáme ten nejlepší výkon, jsem přesvědčený o tom, že zvítězíme,“ prohlásil odhodlaně Brian Priske.