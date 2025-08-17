Předplatné

ONLINE: Chelsea hostí Crystal Palace, Arsenal vyzve United, hraje i Nottingham

Video placeholder
SESTŘIH: Sunderland - West Ham 3:0. Skvělý start nováčka, hořký debut Dioufa
El Hadji Malick Diouf při své premiéře v Premier League
El Hadji Malick Diouf nastupuje v základu West Hamu už v prvním utkání sezony
Federico Chiesa rozhodl v nastavení
Antoine Semenyo snížil za Bounemouth
Fanoušci Liverpoolu vzdávají holt zesnulému Diogu Jotovi
Fotbalisté Liverpoolu vstupují do nové sezony Premier League s černou páskou na uctění památky Dioga Joty
Anglie - Premier League
Nová sezona fotbalové Premier League začala! Nedělní program nabízí hned tři duely. Chelsea na domácí půdě vyzve Crystal Palace (15.00). Nottingham se střetne s Brentfordem (15.00) a závěr víkendu obstará duel Manchesteru United proti Arsenalu (17.30). Po úvodním pátečním duelu, ve kterém úřadující šampion z Liverpoolu vyhrál 4:2 nad Bournemouthem se v sobotu odehrálo pět zápasů. Ligovou premiéru v dresu West Hamu prožil El Hadji Malick Diouf. Debut proti Sunderlandu se ale nepovedl, Hammers na hřišti nováčka padli 0:3. Ve druhém poločase nastoupil i Čech Tomáš Souček. Manchester City zahájil ročník kanonádou 4:0 proti Wolverhamptonu. Tottenham zvítězil 3:0 nad Burnley.

Haaland rozjel palbu

V dresu Manchesteru City opět úspěšně vstoupil do sezony norský kanonýr Haaland, jenž zaznamenal po jedné brance v obou poločasech. Skórovali také debutanti Reijnders a Cherki, kteří do Manchesteru v létě zamířili z AC Milán, respektive z Lyonu.

Video placeholder
SESTŘIH: Wolverhampton - Manchester City 0:4. Haaland rozjel nový ročník dvěma góly • Canal+ Sport

Střídající Souček nezastavil navrátilce

Sunderland odstartoval velmi povedený návrat mezi anglickou elitu v 61. minutě, kdy se hlavou prosadil Mayenda. O 12 minut později se podobným způsobem trefil obránce Ballard a výsledek v nastavení zpečetil střídající Isidor.

Tomáš Souček hrál za hosty od 71. minuty. Vysoké prohře nezabránil ani El Hadji Malick Diouf, jenž odehrál celé utkání. Do West Hamu se dvacetiletý obránce přestěhoval v létě z pražské Slavie.

Video placeholder
SESTŘIH: Sunderland - West Ham 3:0. Skvělý start nováčka, hořký debut Dioufa • Canal+ Sport

Pocta Jotovi i zachránce Chiesa

Mistrovský Liverpool vstoupil do nové sezony anglické fotbalové ligy ubojovanou výhrou 4:2 nad Bournemouthem. Vítězný gól vstřelil až v 88. minutě střídající Federico Chiesa. Hosté předtím díky dvěma brankám Antoinea Semenya vyrovnali z 0:2 na 2:2.

Před výkopem si na Anfieldu připomněli památku dlouholeté liverpoolské opory Dioga Joty a jeho bratra Andrého Silvy, kteří v červenci tragicky zahynuli při autonehodě. Fanoušci během chvíle ticha drželi na dvou tribunách plakáty s iniciálami sourozenců a jejich čísly "DJ20" a "AS30" a hráči Liverpoolu stáli s rukama kolem ramen kolem středového kruhu. Fotbalisté obou mužstev nastoupili s černými páskami, které měl i domácí realizační tým v čele s trenérem Arne Slotem.

Video placeholder
SESTŘIH: Liverpool - Bournemouth 4:2. Chiesa zachránil mistrovi výhru na úvod sezony • Canal+ Sport

Premier League 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Manchester City11004:03
2Sunderland11003:03
2Tottenham11003:03
4Liverpool11004:23
5Brighton10101:11
5Fulham10101:11
7Aston Villa10100:01
7Newcastle10100:01
9Nottingham Forest00000:00
9Everton00000:00
9Leeds00000:00
9Manchester Utd.00000:00
9Brentford00000:00
9Crystal Palace00000:00
9Chelsea00000:00
9Arsenal00000:00
17Bournemouth10012:40
18West Ham10010:30
18Burnley10010:30
20Wolves10010:40
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

