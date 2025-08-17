Sága o Zafeirisovi u konce? Slavia Řeka neuvolní. Ne dříve než v lednu, napsal Tvrdík
Poprvé v sezoně chyběl v základní jedenáctce fotbalové Slavie podsaditý pařez z Řecka. Co víc, Christos Zafeiris se na remízový zápas s Jabloncem (1:1) díval jen z lavičky. V boji se vůbec neobjevil. „Nebyl mentálně připravený,“ vysvětlil kouč Jindřich Trpišovský s odkazem na přestupovou ságu. Mladý středopolař se touží vrátit domů, vedení mistra o tom nechce vůbec slyšet. „Nemůžeme Zafiho uvolnit dřív než v lednu 2026,“ napsal Jaroslav Tvrdík.
Bitva evropských rozměrů skončila. Báječná petarda Davida Douděry ukončila pozoruhodný zápas. Jablonec remizoval se Slavií 1:1. Emoce postupně ochladly, pod hlavní tribunou družně diskutoval slávistický trenér s gólmanem soupeře Janem Hanušem, televizní štáby točily pozápasová interview, diváci houfně opouštěli arénu. Za chvíli na místo vyšponované vřavy dorazilo ticho.
Jen málokdo tak mohl zachytit celkem podstatnou scénu, která přímo souvisela s dramatickými dny v uplynulých dvou týdnech. Uprostřed trávníku jablonecké Střelnice běhal rovinky postavou menší chlápek v červené teplákové bundě. Jedna, dvě, tři… Možná dohromady deset. Když měl odpracováno, dostal pochvalu od kondičního trenéra a se stoickým výrazem ve tváři zamířil do útrob stadionu.
Byl to Christos Zafeiris. Mladý Řek si musel splnit kondiční povinnosti, jelikož do utkání s Jabloncem nenastoupil ani na vteřinu. Poprvé v ročníku nebyl součástí základní sestavy, poprvé v sezoně zůstal jen trčet na lavičce. A to doslova. Když se v průběhu druhého poločasu tlupa náhradníků v černofialových dresech odebrala k zahřátí svalstva před případným vstupem na hřiště, dvaadvacetiletý středopolař zůstal sedět na lavici. Nezvedl se. Jen nezúčastněně koukal před sebe…
Nebylo těžké dovtípit se, v čem je problém. Zafeiris chtěl vyslyšet volání domova. Obří kontrakt, ve finančních aspektech doslova životní, mu nabízel řecký PAOK Soluň. Zdroje deníku Sport a webu iSport hovoří o zhruba osmdesáti milionech za sezonu. Ozval se i kolos Olympiakos. Nabídka pro pokladníka Slavie převyšovala deset milionů eur (údajně až 13 plus bonusy). Jenže český mistr se nechce Zafeirise vzdát. A to za žádnou cenu.
„Nemůžeme Zafiho uvolnit dříve než v lednu 2026,“ napsal v neděli na sociální síti X Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva.
Podle zdrojů Sportu dal Zafeiris zkraje týdne vedení Slavie jasně na srozuměnou, že chce odejít.