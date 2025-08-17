Plzeň v křeči, ztráty jako z Koubkovy minulé éry. Co bude se Slončíkem?
Mizerný první poločas na Dukle znamenal cestu k další plzeňské ztrátě. Bolavé. Viktoria ze čtyř ligových zápasů zvládla stoprocentně pouze první kolo v Pardubicích (5:1). Sedm poztrácených bodů, když si rozebereme jednotlivé zápasy s Jabloncem, Slováckem a naposledy na Julisce, je z pohledu českého vicemistra úplně zbytečných. Viktoria rozjela sezonu podobně špatně jako za předchozí éry Miroslava Koubka v létě 2015/16, což vyústilo v trenérův předčasný konec u týmu.
V Evropě si Plzeň domácí úkol splnila – přešla přes Servette Ženeva a zajistila si podzim v Evropské lize, což garantuje osm zápasů proti velkým týmům i potřebné finance do klubu (minimálně na hranici 200 milionů korun). Náročný start, kdy se tým soustředí hlavně na evropské kvalifikace, ale z pohledu Plzně přináší klopýtání v lize.
Nepříjemná série začala s Jabloncem – Viktoria si nepohlídala tři body v samotném závěru, kdy srovnal z poslední akce utkání na konečných 1:1 Nemanja Tekijaški. Se Slováckem (1:1) dopadla podobně, v nastavení dorovnal skóre z penalty Michal Trávník. V sobotu na Dukle skončila Plzeň ještě hůř – po gólu Jana Peterky z rohu a úspěšné penaltě Marcela Čermáka nedokázala odpovědět na domácí náskok a z Julisky si odvezla prohru 0:2.
V součtu čtyř ligových zápasů (třetí kolo v Mladé Boleslavi Plzeň dohrává v úterý) to znamená pouhých pět bodů, naopak sedm poztrácených. „Všichni jsou nasraní, třetí ztráta je moc,“ neskrýval nic po zklamání s Duklou záložník Lukáš Červ, který v sobotu nastoupil poprvé od začátku v Plzni s kapitánskou páskou. „Ve čtyřech kolech jsme dostali třetí gól ze standardky, druhý z penalty. To je špatný. Šance máme, ale neproměníme, v tom je gró. Třeba já měl dát gól, bylo by to 1:0 a zápas by vypadal jinak,“ dodal Červ.
Zatímco v úterý odehrála Plzeň výbornou odvetu třetího předkola Ligy mistrů s Rangers (2:1, po výsledku 0:3 ze Skotska vypadla), v sobotu na Dukle se po snadno inkasovaných brankách dostala do křeče. Nevyužila několik možností, Rafiu Durosinmi trefil dvakrát břevno. Ztráty v lize přibývají, nervozita a nespokojenost v celém klubu narůstají.
Plzeň ligu odstartovala podobně špatně jako v předchozí éře pod Miroslavem Koubkem v sezoně 2015/16. Tehdy mistrovský celek po výhře se Slavií (2:1) prohrál na Dukle (0:1) a remizoval se Slováckem a v Teplicích (oba zápasy 2:2). Do toho přišlo i vyřazení z play off o Ligu mistrů v domácí odvetě s izraelským Maccabi Tel Aviv (0:2).
Remíza v Teplicích znamenala v polovině srpna Koubkovo konečnou, k týmu přišli Karel Krejčí s asistentem Pavlem Horváthem. Aktuálně se trenérova pozice u týmu neřeší, panika stále není namístě. Zastavit výsledkový propad je ale nutné, v klubu stávající situaci logicky pečlivě analyzují.
Slončík do Baníku?
„Už jsem tady něco podobného prožil. Není to pro mě nic nového. Ale je to nepříjemné, složité. Zase jedeme ven, za tři dny hrajeme znovu v Boleslavi,“ připomněl po ztrátě na Dukle zklamaný Koubek. „Musíme reagovat, změnit týmové nastavení, víc se zvednout. Třikrát jsme nevyhráli, nejsme na tom bodově dobře. Jsme v situaci, do které jsme se nechtěli dostat. Dvě domácí remízy nám určitě nepomohly. Jednou tam byla taková pseudoruka, pak neuskáčeme poslední nákop soupeře. To jde proti nám. Ale je to naše vina, takové situace si musíme uhrát sami. To jsou chyby, ani náhodou nejsme spokojení,“ dodal zkušený kouč.
Plzeň může na nepříjemnou situaci reagovat také z hlediska složení kádru. Stále hledá, jak a kým zacelit díry po Lukáši Kalvachovi, Pavlu Šulcovi a Caduovi. V sobotní nominaci nebyl Tom Slončík. „Ve Sportu jste mi doporučovali jeho hostování. Nevím kam, ale pravděpodobně k tomu dojde,“ zmínil Koubek.
Eminentní zájem má Hradec Králové, kde Slončík úspěšně strávil jarní část minulé sezony. Mladý ofenzivní hráč by se líbil i v Olomouci či na Baníku, ve hře může být i Jablonec. Zde by mohla být cestou třeba výměna za Michala Berana, žádaného středového hráče.
Plzeň ale ve Slončíkově případě chce jít formou hostování, naopak za Berana může chtít Miroslav Pelta až 50 milionů, což je suma nad aktuální cenový přestupový strop Plzně. Dvacetiletý hráč se má rozhodnout po víkendu, podle informací Sportu silně zvažuje nabídku Baníku, kde se mohou hrát evropské poháry a na odchodu do Alkmaaru je Matěj Šín, hráč na Slončíkovu pozici.
Západočeský klub do zářijové reprezentační pauzy odehraje tři ligové zápasy – už v úterý ho čeká náročný výjezd do Mladé Boleslavi, následně domácí duel s Karvinou a prázdninový program završí těžkým soubojem na severu v Liberci. Úkol je jasný – získat plných devět bodů, aby ztráta na čelo nenarostla do složitě dohnatelných rozměrů.
„Doma před plným stadionem proti Rangers se hecne každý, tady se ukáže, jak se dokážeme nastavit. Tohle nebylo dobré, 0:2 je špatný,“ zdůraznil Červ po Dukle. „Musíme se z té deky odkopat, jiná cesta není. Jít do dalšího zápasu se vztyčenou hlavou, porvat se o výsledek a otočit to. Nic jiného nám nezbývá, takové etapy se ve fotbale stávají. Po pohárech nejsme v topu o víkendu, ale dneska to nebyla únava. Chybělo mi nastavení, jako kdyby hráči nevěřili, že Dukla bude kousat,“ zmínil Koubek.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|7
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|9
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|10
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|11
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|12
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|13
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu