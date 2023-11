Trpící Neymar: Teď je mi nejhůř, operace a rozchod

Ze saúdskoarabského al-Hilálu, kam v srpnu přestoupil a odehrál tam jen pět zápasů, mu plynou denně miliony na už tak tučná konta. I tak je slavný brazilský fotbalista Neymar (31) nešťastný jako nikdy dřív.

V Brazílii se podrobil operaci zkříženého vazu a menisku v levém koleně, které si těžce zranil před dvěma týdny v utkání kvalifikace MS. „Je mi nejhůř v kariéře, vůbec nevím, co bude,“ svěřil se. Čeká ho pauza nejspíš až do léta příštího roku. Ještě větší trápení prožívá ve vztahu s Brunou Biancardiovou (29). Ačkoliv se jim 7. října narodila dcerka Mavie, Bruna údajně zrušila zasnoubení poté, co se provalila Neymarova nevěra. Oba sice spojil rozkošný společný potomek, přesto podle brazilských médií pracují na prohlášení, v němž konec vztahu veřejně oznámí. Protáhlo se to jen proto, že se čekalo, až se předčasně (v sedmém měsíci) narozená Mavie a její matka zotaví.