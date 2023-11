Kane za Bayern září, ale… Stále bydlí s rodinou v hotelu, kde platí majlant!

Gólový účet hvězdného fotbalisty Harryho Kanea (30) v Mnichově roste a roste. S ním ale roste i účet za hotel, kde anglický reprezentant zatím bydlí společně se svou rodinou. Vyšlo totiž najevo, kolik měl Kane doposud za pobyt v luxusu zaplatit. Z částky se vám protočí panenky!

V novém působišti se nemohl uvést lépe. Harry Kane, který do Bayernu Mnichov přišel uprostřed srpna za zhruba dvě a půl miliardy korun, už totiž dokázal vytvořit bundesligový rekord, když v prvních deseti zápasech vsítil úctyhodných patnáct gólů. Není ale vše tak dokonalé, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Máme tím na mysli konkrétně Kaneovo aktuální bydlení. Anglický sniper si totiž stále nenašel ideální dům, kde by se s rodinou usadil. „Harry je rodinný typ, takže najít dům, kde by mohl žít se svou ženou Kate a dětmi je prioritou,“ prozradil nejmenovaný zdroj britskému deníku The Sun. Všichni tak v současné době obývají pětihvězdičkový hotel Vier Jahreszeiten Kempinski, který leží v luxusní mnichovské ulici Maximilianstrasse. A nutno podotknout, že to rozhodně není pobyt „za hubičku.“

Naopak, podle zmíněného listu se má jednat o pořádný majlant! Konkrétně už měl Kane utratit za hotel astronomických 29,5 milionu korun! Jedna noc má vyjít na téměř 300 tisíc korun. Podle některých je ale situace trochu odlišná. Jak informuje německý plátek Bild, samotný Kane i zástupci bavorského giganta mají mít trochu odlišné finanční podmínky na tohle téma. Částka, kterou uvádí The Sun, tak má být značně přehnaná.

Samotné apartmá, ve kterém Kane s rodinou momentálně bydlí, se má nacházet v historickém křídle hotelu. Co najdete uvnitř? Například prostorný obývák, dvě mramorové koupelny, hedvábné závěsy, nábytek s vytříbeným designem nebo šest televizí. „Své angažmá v Bayernu zahájil neuvěřitelným způsobem. Pokud bude alespoň z poloviny tak dobrý v hledání místa jako ve střílení gólů, skončí v paláci. Ne teda, že by jeho hotel byl ošuntělý,“ uvedl zdroj deníku The Sun. Jedno je ale jisté. Čím dřív si Kane najde nový dům, tím dříve bude osvobozen od vysokých účtů za hotel.