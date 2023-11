Kane si proti BVB hattrickem vystřílel rekord. Tuchel si podal kritiky

Naděje Borussie Dortmund na zlomení strašidelné série vzaly za své již v úplném úvodu souboje. Domácí stoper Nico Schlotterbeck se snažil před rohovým kopem slovně rozhodit Dayota Upamecana. Stoper Bayernu se ho však šikovně zbavil a perfektně zahraný centr Leroye Saného uklidil ve 4. minutě z bezprostřední blízkosti do sítě.

Bayern díky tomu rychle zapomněl na šokující středeční vyřazení z DFB Pokalu, v němž mnichovští skončili po prohře 1:2 na půdě třetiligového Saarbrückenu.

Opařenou Borussii navíc ještě ztrestal o pět minut později Harry Kane, jenž byl na konci povedeného brejku a z jednoduché pozice uklízel do prázdné branky po další precizní Saného asistenci.

Kouč Dortmundu Edin Terzič v poločase reagoval na nepříznivě se vyvíjející utkání nasazením Nicklase Süleho. Na obrazu hry to však příliš nic nezměnilo.

Zatímco BVB se snažilo srovnat, Bayern využíval otevřené obrany soupeře, do níž snadno pronikal rychlými brejky. Schwarzgelben držel ve hře senzačními zákroky gólman Gregor Kobel.

Ani kapitán hostů se ovšem nenechal lídrem domácích zahanbit. Když Bayern potřeboval, zasáhl Manuel Neuer výtečně proti ráně Marca Reuse.

„Dnes jsme ukázali naši pravou tvář. Měli jsme sebevědomí, které nám v Saarbrückenu chybělo. Dařilo se nám zavírat prostory a měli jsme vepředu spoustu rychlosti, se kterou si Dortmund nevěděl rady,“ těšilo sedmatřicetiletého veterána v brance Bayernu.

V závěru utkání již však vyprchalo Kobelovo kouzlo a Kane dvěma zásahy zkompletoval svůj třetí hattrick v dresu Bayernu. Jako vůbec první hráč v historii nasázel Kane tři branky ve svém premiérovém Der Klassiker.

„Byl to od nás špičkový výkon. Vytvořili jsme si řadu příležitostí a vítězství jsme si jednoznačně zasloužili. Vy, novináři, nyní musíte udělat svou práci a celé to otočit o 180 stupňů. Bavte se!“ neodpustil si navzdory triumfu uštěpačnou poznámku Thomas Tuchel. Trenéra Bayernu dopálila kritika médií po zmíněném selhání v DFB Pokalu. Nejhlasitější v ní byli bývalí hráči mnichovského kolosu, Dietmar Hamann a Lothar Matthäus.

Podle německých internacionálů se tým pod Tuchelovým vedením za půl roku nikam neposunul.

„Jak to, že jsme dnes vyhráli? Navzdory rozepřím v týmu a nulovému progresu? Lothar to jistě ví, a jestli ne on, tak Didi určitě ano. Jsem velice spokojený s výkonem týmu. Vše bylo skvělé,“ vyrazil Tuchel do protiútoku.

Bayern se díky vítězství 4:0 v Signal Iduna Parku opět přiblížil na rozdíl dvou bodů zatím vedoucímu Bayeru Leverkusen.

První ligová porážka Dortmundu v tomto ročníku jej řadí na průběžnou čtvrtou příčku se sedmibodovou ztrátou na čelo. Borussia vůbec poprvé od srpna 2022 podlehla před vlastními fanoušky bundesligovému soupeři, čímž značně pokazila 400. zápas Marca Reuse ve žlutočerném dresu.

Svou frustraci z nepovedeného utkání si chtěl wingbek Borussie Julian Ryerson zchladit na Kingsley Comanovi. Nor si na Francouze počkal před kabinou Bayernu. Když dlouho nepřicházel, zeptal se Serge Gnabryho, kde má druhého křídelníka. Když Gnabry svého parťáka přivedl, nastala mezi Ryersonem a Comanem ostrá výměna slov, kterou ukončila až ochranka Dortmundu, která naštvaného Ryersona odvedla do šatny BVB.

Na tento večer budou chtít v Dortmundu hodně rychle zapomenout.

Leverkusen v čele, Král u prohry

Leverkusen si pojistil vedení v bundeslize výhou 3:2 na hřišti Hoffenheimu. Dvěma góly se blýskl netradiční střelec, levý bek Alejandro Grimaldo.

Leverkusen vedl nad Hoffenheimem v poločase 2:0 díky brankám Wirtze a Grimalda a vypadalo to, že si hladce dokráčí za šestou ligovou výhrou v řadě. Hoffenheim však vyrovnal během dvou minut. V 56. minutě se prosadil Stach a následně se trefil Weghorst. Nakonec rozhodl v 70. minutě svým druhým gólem Grimaldo, letní posila z Benfiky Lisabon. Bayer vyhrál desátý soutěžní zápas v řadě a patnáctým utkáním bez porážky za sebou vyrovnal klubový rekord.

Adam Hložek nastoupil za vítěze v první nastavené minutě, gólman Matěj Kovář zůstal mezi náhradníky a Patrik Schick chyběl v nominaci kvůli zranění lýtka. Mezi zraněnými rovněž figuroval domácí Pavel Kadeřábek.

Leverkusen má náskok pěti bodů na Bayern Mnichov, který večer hostí v souboji nejlepších dvou týmů minulého ročníku Borussii Dortmund. Hoffenheim uzavírá první šestku.

Fotbalisté Mönchengladbachu ve Freiburgu o poločase vedli 3:1 poté, co se v rozmezí čtvrt hodiny trefili Siebatcheu, Pléa a Weigl z penalty. Domácí snížili 20 minut před koncem a vzápětí přišel do hry Čvančara, který čeká na další gól od poloviny září. Se svými spoluhráči se nakonec musel smířit s dělbou bodů, když ve čtvrté nastavené minutě vyrovnal z penalty Grifo.

Alex Král odehrál v dresu Unionu Berlín 73 minut, jeho tým doma podlehl Frankfurtu 0:3 a prohrál třináctý soutěžní zápas v řadě. Dvakrát se trefil Marmúš.

Mohuč po nejhorším startu do sezony v klubové historii a čtvrteční rezignaci trenéra Svenssona vybojovala první vítězství v soutěži. Nad Lipskem vyhrála 2:0 a odlepila se ze dna tabulky, kam klesl Kolín nad Rýnem po remíze 1:1 s Augsburgem.

Německá fotbalová liga - 10. kolo:

Freiburg - Mönchengladbach 3:3

Branky: 7. Höler, 71. Weisshaput, 90.+4 Grifo z pen. - 25. Siebatcheu, 29. Pléa, 39. Weigl z pen.

Hoffenheim - Leverkusen 2:3

Branky: 56. Beier, 59. Weghorst - 45.+1 a 70. Grimaldo, 9. Wirtz

Kolín nad Rýnem - Augsburg 1:1

Branky: 16. Maina - 25. Tietz

Mohuč - Lipsko 2:0

Branka: 76. I Če-song, 80. Barreiro

Union Berlín - Eintracht Frankfurt 0:3

Branka: 3. a 14. Marmúš, 82. Nacho

Dortmund - Bayern Mnichov 0:4

Branky: 9., 72. a 90.+3 Kane, 4. Upamecano

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 7. Höler, 71. Weißhaupt, 90+6. Grifo Hosté: 25. Siebatcheu, 29. Pléa, 39. Weigl Sestavy Domácí: Atubolu – Sildillia, Ginter, Lienhart, Kübler (46. Makengo) – Doan (59. Weißhaupt), Eggestein, Höfler, Röhl (59. Gregoritsch), Grifo (C) – Höler. Hosté: Nicolas – Scally, Elvedi, Wöber, Netz (80. Chiarodia) – Reitz, Weigl (C) – Honorat (80. Kramer), Pléa (71. Čvančara), Ngoumou (71. Friedrich) – Siebatcheu (43. Hack). Náhradníci Domácí: Adamu, Gregoritsch, Gulde, Keitel, Müller, Makengo, Weißhaupt, Schmidt Hosté: Čvančara, Friedrich, Hack, Herrmann, Chiarodia, Kramer, Olschowsky, Neuhaus, Ranos Karty Domácí: Lienhart, Ginter Hosté: Netz, Weigl Rozhodčí Brych Stadion Schwarzwald-Stadion, Freiburg

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 56. Stach, 58. Weghorst Hosté: 9. Wirtz, 45+2. Grimaldo, 70. Grimaldo Sestavy Domácí: Baumann (C) – Kabak, Vogt, Akpoguma (88. Conte) – F. Becker (78. Kramarić), Bülter, Stach, Prömel, Skov (78. Bebou) – Weghorst, Beier (87. Berisha). Hosté: Hrádecký (C) – Kossounou (46. Stanišić), Tah, Tapsoba – Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo – J. Hofmann (80. Andrich), Wirtz (90+1. Hložek) – Boniface (88. Adli). Náhradníci Domácí: Kramarić, Samassékou, Philipp, Conte, Bebou, Brooks, Szalai, Tohumcu, Berisha Hosté: Tella, Stanišić, Adli, Hložek, Andrich, Kovář, Hincapié, Amiri, Puerta Karty Domácí: Weghorst, Kabak, Prömel Hosté: Hrádecký, Tah Rozhodčí Willenborg – Kleve, Aarnink Stadion PreZero Arena, Sinsheim Návštěva 30 150 diváků