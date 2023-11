Johnson (†29) měl pohřeb v hokejové hale: Emotivní řeč snoubenky

Ještě před necelými dvěma týdny válel v dresu britského celku Nottingham Panthers, kde patřil k tahounům mužstva. Nikoho by tehdy ani ve snu nenapadlo, že o několik dní později se bude v rodném městě hokejisty Adama Johnsona (†29) konat poslední rozloučení. Bohužel se tato noční můra stala realitou. Na pietní akci promluvili nejen bývalí trenéři talentovaného útočníka, ale například i jeho zdrcená snoubenka Ryan Wolfeová. Co vzkázala své lásce do nebe?

Hokejová hala a zaplněné hlediště. Místo zápasu se ale ve městě Hibbing v americkém státu Minnesota hokejová veřejnost sešla kvůli mnohem pochmurnější události. Konalo se zde totiž poslední rozloučení hokejisty Adama Johnsona, který přišel o život ke konci října během utkání Challenge Cupu, kdy jej soupeř Matt Petgrave (31) trefil bruslí do krku. Přesně v této hale totiž bývalý hráč Pittsburghu hrál během středoškolských let.

Na poslední rozloučení dorazili například jeho někdejší trenéři, spoluhráči, generální manažer Nottinghamu, ale také třeba jeho snoubenka Ryan Wolfeová, která pronesla emotivní proslov. „Od chvíle, kdy jsme se poznali, jsi mě neskutečně podporoval a byl jsi ke mně tak laskavý,“ řekla Ryan podle britského deníku Daily Mail, zatímco její sestra stála po jejím boku. „Byl jsi výjimečný člověk, měl jsi ten nejlepší smysl pro humor, největší srdce a nejlaskavější duši. Byl jsi neuvěřitelně loajální, oddaný a chytrý.“

Snoubenka Ryan mimo jiné řekla, že Johnsonovo sebevědomí jí dodávalo pocit klidu a útěchy. Také prozradila, že někdejší hokejista Malmö či Augsburgu plánoval v budoucnu provozovat farmu nebo si založit kavárnu. „Jen doufám, že ti v nebi dají farmu se všemi krávami a kuřaty, po kterých tvé srdíčko toužilo.“ Svůj proslov pak zakončila velice emotivně. „Nikdy na tebe nepřestanu myslet, dokud nebudeme zase spolu. Miluju tě,“ zakončila jeho snoubenka.

Rozloučení za doprovodu AC/DC

Smuteční řeč pronesl i generální manažer Nottinghamu Omar Pacha (36). „Adam byl nejlepším hráčem našeho týmu. Tvrdě makal, měl nakažlivý úsměv, nebyl žádným egoistou a na kluziště chodil každý den s radostí,“ smutnil Pacha během události, kterou na internetu sledovalo živě téměř čtyři a půl tisíce lidí. Mezi dalšími, kdo si během obřadu vzali slovo, byl třeba bek Winnipegu a Adamův exspoluhráč Neal Pionk (28), bývalý spoluhráč z vysokoškolského hokeje Parker Mackay, univerzitní kouč Scott Sandelin nebo rodinný přítel Grand Clafton. Někteří z řečníků se jen těžko bránili slzám.

Pochmurným programem provázela hudební skupina, která byla umístěna v prostoru střídaček. Na závěr doprovodili Johnsona do nebe písní You shook me all night long od světoznámé kapely AC/DC.

Ještě před touto akcí zveřejnila Johnsonova rodina své vlastní rozloučení, ve kterém krom jiného zmínili, že Adam byl pozorný, trpělivý a upřímný. „Nadevše miloval svou snoubenku, rodinu a přátele. Jeho láskyplné chování a mírná povaha nám budou navždy chybět,“ uvedli členové rodiny na závěr.