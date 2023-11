Kane v Bayernu trhá soupeře i rekordy: Překonat Lewu by byla velká radost

Po šokujícím vyřazení Bayernu z DFB Pokalu, v němž mnichovští skončili porážkou 1:2 na hřišti třetiligového Saarbrückenu, cítil Dortmund šanci. Po dlouhých čtyřech letech chtěl opět ovládnout Der Klassiker. Souboj dvou do té doby neporažených celků byl však rozhodnut již po deseti minutách, kdy Bayern vedl 2:0.

„Byla to pro nás těžká, šokující rána. Cítili jsme se trapně, protože jsme zklamali celý klub i naše fanoušky. Hned nám bylo jasné, že to musíme rychle odčinit a tenhle zápas byl ideální příležitostí. Viděl jsem na nás nesmírné odhodlání a koncentraci od úvodního hvizdu, což vyústilo i v rychlé vedení,“ prozradil Kane, že zesměšnění v poháru využil Bayern jako hnací motor.

Němečtí mistři povolili svému soupeři ve šlágru pouze jednu střelu na branku a sami mohli vyhrát mnohem vyšším rozdílem, kdyby BVB nedržel ve hře skvělým výkonem gólman Gregor Kobel. Kapitána Borussie ovšem nechali spoluhráči v závěru duelu na holičkách a Kane se ve dvou vyložených šancích tváří v tvář švýcarskému brankáři nemýlil.

Třetím hattrickem v desátém bundesligovém zápase uzavřel kapitán Albionu skóre na 4:0 a překonal nejeden rekord. Nikdo před ním totiž v Der Klassiker nedebutoval třemi zásahy. Kane navíc jako první hráč v historii soutěže nasázel v prvních deseti startech hned patnáct branek. Tolik gólů po prvních deseti kolech ročníku měl na svém kontě pouze Gerd Müller. Rekordní zápis v jedné sezoně patří Robertu Lewandowskému, jenž před dvěma lety skóroval jednačtyřicetkrát.

„Jsem tomu zase blíž, ale pořád daleko. Chci dát co nejvíce gólů a uvidíme, na co to bude stačit. Robert je jedním z nejlepších útočníků světa a byl klíčovým hráčem tohoto týmu po několik sezon, takže by mi udělalo velkou radost ho překonat,“ ví o velkém rekordu Kane, jehož pouto se spoluhráči je čím dál pevnější.

„Čekal jsem od něj velké věci, ale stejně mě překvapil. Aklimatizoval se strašně rychle. Hraje se mi s ním výborně a doufám, že on to má se mnou stejně. Celkově si myslím, že pro soupeře je nesmírně náročné nás bránit. Máme ohromně rychlá křídla a mezi nimi Harryho, který je vždy ve správný čas na správném místě a s přehledem své šance proměňuje,“ pochvaluje si Jamal Musiala.

Pro vůbec nejproduktivnějšího fotbalistu v Evropě měl slova chvály i sám kapitán Bayernu.

„Je ohromně zkušený. Není překvapením, že své know-how nenechal na Ostrovech, ale přenesl si ho k nám. Je excelentní od chvíle, kdy navlékl náš dres. Jsme nadšení, že ho máme,“ liboval si Manuel Neuer.

Pokud by však Kaneovi šlo o individuální ocenění, neopouštěl by sever Londýna. Do Bavorska si přišel pro týmové trofeje. Po krachu Bayernu v superpoháru s Lipskem (0:3) a zmíněné blamáži se Saarbrückenem však mohou mnichovští triumfovat už pouze v bundeslize a Lize mistrů.

Sezonu pak uzavře německé EURO 2024. Pokud si Kane udrží současnou fazónu, a prolomí své prokletí v týmových soutěžích, může to být právě on, kdo se stane pátým anglickým držitelem Zlatého míče. Nakročeno k tomu má zatím výborně.

Nejvíce gólů po prvních 10 kolech bundesligy: Umístění jméno tým sezona počet gólů =1. Harry Kane Bayern 23/24 15 =1. Gerd Müller Bayern 68/69 15 =3. Serhou Guirassy Stuttgart 23/24 14 =3. Robert Lewandowski Bayern 19/20 14

Nejvíce branek v sezoně bundesligy: 1. Robert Lewandowski Bayern 20/21 41 2. Gerd Müller Bayern 71/72 40 3. Gerd Müller Bayern 69/70 38