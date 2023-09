Fotbalista Petrák se oženil: Pompézní veselka ve vile nad Prahou!

Svatba s dechberoucím výhledem! Ve svém životě už fotbalista Ondřej Petrák (31) několik úspěchů zažil. V dresu Norimberku si zahrál prestižní Bundesligu, se Slovanem Bratislava vyhrál dva roky zpátky jak ligu, tak pohár. Nic z toho se ale v jeho očích určitě nevyrovná svatbě s překrásnou modelkou a dlouholetou přítelkyní Nikolou Bechyňovou (28), která proběhla o víkendu v honosné Ville Richter!

Spolu tvoří pár už devět let, ale až nyní si řekli vysněné „ano“. Defenzivní záložník Ondřej Petrák, který od loňského ledna obléká dres Bohemians 1905, se oženil se svou láskou, modelkou Nikolou Bechyňovou. A nutno podotknout, že veselka bývalého fotbalisty Norimberku stála za to! Na hosty čekal nejen svatební dort a spousta dalšího sladkého občerstvení, ale také dodávka napěchovaná proseccem.

Životní událost se totiž konala ve Ville Richter, která nabízí mimo jiné i skvostný výhled na centrum Prahy. Právě na tomto místě byl postaven i oltář. „Tenhle moment bude navždy v mém srdci, zalitý láskou a dojetím,“ napsala Nikola ke svatebnímu snímku na instastories. „Když jsem tě viděla na konci uličky a měli jsme oba slzy v očích,“ rozplývala se.

Se svými dojmy z pohádkového dne se svěřil i samotný Petrák. „Děkujeme za jeden z nejkrásnějších dnů v našem životě. Budeme si tento den pamatovat do konce života a uchovávat si tyto vzpomínky navždy. Děkujeme všem, co jste ho s námi společně prožili,“ vyjádřil se na sociální síti.

Bechyňová mimo jiné zveřejnila ve „storíčku“ i proslov svého táty. „Jsem se zasekl, já se omlouvám,“ pronesl na úvod táta Jan poté, co několik vteřin nenacházel žádná slova. „Milá Nikčo, milý Ondro, milý rodiče, milý kamarádi, chtěl bych popřát novomanželům, ať se mají rádi. Přeji také, ať mají ještě jednu holčičku. Říkám to od srdce,“ pronesl Jan Bechyně. „Děkuju, táto. To bylo řevu u proslovu,“ ocenila nevěsta tátova slova. A kdo ví. Třeba časem přibude malému Samovi i malinká sestřička.