Hvězdný Kane posílil Bayern: Jeho manželka už obhlíží luxusní vily!

Může začít jásat. Harry Kane (30), hvězdný fotbalový útočník, se oficiálně stal hráčem Bayernu Mnichov poté, co s bavorským celkem podepsal čtyřletou smlouvu. Německý velkoklub za něj vysolil více než 2,4 miliardy korun. Kromě toho ho ale čeká i rozhodování, v jaké luxusní vile zakotví. Jeho drahá polovička Kate (30) navíc už nějakou dobu obhlíží „terén“!

Dechberoucí procházky s rodinou uprostřed nádherného lesa, čerstvý alpský vzduch, exkluzivní golfové hřiště hned u silnice nebo noví spoluhráči, kteří bydlí hned za rohem. To je výčet pouze některých výhod, které by mohl mít špičkový střelec Harry Kane, pokud by se v rámci přestupu do Bayernu Mnichov zabydlel s rodinou ve vyhlášené obci Grünwald. Ta se totiž nachází pouze 15 minut jízdy autem od tréninkového zázemí fotbalového giganta.

Není tedy divu, že Kaneova manželka Kate, která momentálně čeká jejich čtvrtého potomka, už nějaký ten týden pokukuje po luxusní vile v tomto malebném prostředí. A nejen to. Podle německého deníku Bild si další členové Kaneovy rodiny už stačili v Bavorsku omrknout nejen nemovitosti, ale také mezinárodní školy pro děti. Z jakých luxusních sídel tak může anglický reprezentant a jeho rodina aktuálně vybírat?

Příjemné starosti

Podle webu realitní kanceláře Riedel je v současné době k dispozici například přepychová vila, jejíž součástí je domácí kino, sauna, vířivka, venkovní i vnitřní bazén nebo obří zahrada. Cena? Rovných 212 milionů korun.

Pokud by se ale Kaneovi nelíbila, je k mání další. Rovněž by mohl zvážit koupi luxusního sídla zahrnující šest ložnic, otevřené krby, vnitřní bazén, saunu, domácí lázně či posilovnu. Zrekonstruovaná byla před deseti lety a na trhu se její cena pohybuje kolem 153 milionů korun. Na prodej je také dům někdejšího hráče Bayernu Jerome Boatenga za 279 milionů korun. Německý bek se ho snaží prodat už rok, ale prodej komplikují práce na výstavbě domu hned vedle.

Mimo to jsou ale ve hře i nemovitosti ze dřeva a skla, které jsou popisovány jako domy pro milovníky umění. Cena některých z nich se vyšplhala až k závratným 500 milionům. Jak už bylo zmíněno, v okolí žije hned několik současných hráčů Bayernu. Konkrétně Leroy Sané, Eric Maxim Choupo-Moting, Alphonso Davies, Matthijs de Ligt, Benjamin Pavard nebo Sven Ulrich. Podle německého listu Bild se do Grünwaldu navíc nedávno nastěhoval Leon Goretzka a Joshua Kimmich si zde staví vlastní dům. O případný odvoz na trénink by tak Kane neměl nouzi.