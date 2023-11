Fanoušci Sparty demolovali stadion Baníku: Zpustošené záchody a hasiči v akci!

Souvisí tohle ještě s fotbalem? Nedělní duel mezi Baníkem Ostrava a Spartou byl už předem považován za velmi ožehavý, vzhledem k odvěké rivalitě těchto klubů. Situace ale místy vřela nejen na hřišti! Fanoušci hostů po sobě na Městském stadionu ve Vítkovicích zanechali pořádnou spoušť a napráva bude pořádně mastná!

Zápasy mezi těmito nesmiřitelnými rivaly jsou odjakživa známé svou vyhrocenou atmosférou, potyčkami mezi fanoušky a často nebývají ušetřeny ani stadiony, na kterých se duely odehrávají. Jinak tomu nebylo ani tento víkend, kdy se Baník střetnul se Spartou v průběhu patnáctého kola nejvyšší české soutěže.

I přes to, že pražský tým v Ostravě zvítězil, mělo několik fanoušků Sparty potřebu si vylít svou agresi v útrobách stadionu. Nejsnadnější možností se jevily toalety, které po vyklizení stadionu zůstaly v dezolátním stavu. Utržené kohoutky okamžitě zaplavily místnosti, ve kterých se nacházely a opravy přijdou vedení Baníku pořádně draho.

„Zatím škody vysoce převyšují 100 tisíc korun,“ potvrdila České televizi policejní mluvčí Eva Michalíková. Kromě toho strážci zákona v neděli zadrželi 6 fanoušků Baníku, kteří měli maskovaný obličej, což je zakázáno.

Kvůli pyrotechnice, kterou se chuligáni nebáli použít ani v místech, kde se pohybují ostatní fanoušci, museli do akce také hasiči. Ti museli zlikvidovat několik světlic a dýmovnic.

Zatímco sparťanští fanoušci z duelu s Rangers Glasgow odcházeli s pochvalou za uklizený sektor, v Ostravě už na ně po téhle zkušenosti tak rádi vzpomínat nebudou. Nad jejich chováním vrtí lidé na sociálních sítích hlavou: „Nechápu, co může někoho k tomuhle vést. A co z toho vlastně má. A je jedno, o fanoušky jakého klubu jde. Ale kdykoliv někdo ničí stadion, je to neomluvitelné a měl by za to nést následky. Včetně toho, že uhradí celou škodu ze své kapsy,“ napsal jeden z komentujících.

Negativně se k celé situaci vyjádřila také většina sparťanů. „To doopravdy není prezentace drtivé většiny fanoušků! Je to prezentace pěti až deseti idiotů, kteří nejsou fanoušci, ať už na sobě mají jakýkoliv dres,“ napsal jeden z letenských příznivců.