Hradecké trápení: Co je s obranou? Slončíkem na trhu nekončí. Horejš má důvěru, ale...
Experti měli před sezonou jasno: posílení Votroci budou bušit na bránu skupiny o titul, a nakonec se do ní vmáčknou. Realita? Pro černobílou suitu krutá, nelítostná. Po pěti kolech čtrnácté místo se ziskem dvou bodů a ošklivým skóre 6:10… V Hradci se proto pracuje na nápravě, sportovní ředitel Jiří Sabou vynaložil veškerý um na příchod Toma Slončíka, ale řada dalších otázek je nezodpovězená. Deník Sport a web iSport na ně hledají odpovědi.
Má trenér Horejš důvěru?
Ano, ale…
Jméno Davida Horejše se logicky dostává do řečí v souvislosti s možným vyhazovem. Jak by ne, na papíře nejsilnější kádr v novodobé historii klubu sezobl jen dva body z patnácti nabízených. Z mužstev, co mají odehráno plný počet utkání, je Hradec jediným bez vítězství.
A hra? Stěží koukatelná, devalvovaná řadou individuálních selhání. Horejš už o víkendu proti Olomouci musí ukázat, že si s těžkou situací ví rady. V klubu má stále důvěru i proto, že jede na maximální výkon a kabina se nestaví proti němu. Právě naopak.
Hráči se kouči po další marné partii v Boleslavi dokonce omlouvali. Z druhé strany, Votroky už musí přivést k vítězství. Pokud by se mu to nepovedlo do první reprezentační přestávky (doma s Olomoucí, venku na Dukle), jen těžko by si to u vedení obhájil.
Je Hradec aktivní na trhu?
Rozhodně ano
Zoufalý start do soutěže neberou v Hradci na lehkou váhu a neuklidňují se tím, že mužstvo nezpochybnitelnou sílu ukáže v dalším průběhu podzimu. S řadou hráčů panuje nespokojenost, v některých případech dokonce obří. V každé formaci by se dali spolehlivě vybrat fotbalisté, co jsou daleko za očekáváním a formu nepochopitelně rozpustili v horkých letních dnech.
Namátkou Čihák, Harazim, Ludvíček, Horák, Van Buren… Proto vedení klubu otáčí hlavu na všechny strany. Ve středu chytilo na háček Toma Slončíka, dále cílí na rychlostně vybavené hráče na kraj hřiště. Jednoho stopera se spolehlivou rozehrávkou by trenér Horejš jistě také přivítal.
Co se děje s defenzivou?
Chybí Spáčil
Už před startem sezony bylo jasné, navzdory mohutnému posílení kádru, že odchod Karla Spáčila bude nesmírně bolet. Dvaadvacetiletý bek byl dominantní ve výstavbě, silný běžecky, uměl se orientovat v obou šestnáctkách, rychlostí pomáhal spíše pomalejším typům Čihákovi a Petráškovi.
Teď je v Plzni, a defenziva Hradce je v troskách. Jestliže v úvodních pěti kolech minulé sezony inkasovali Votroci jen třikrát, nyní za stejné období desetkrát… Ale nejde jen o trojici stoperů.
Z Hradce utekl do Zbrojovky Klíma, dříve dozadu pevný člen sestavy z pozice pravého wingbeka, navíc bývalý stoper. Harazim, Ludvíček ani Uhrinčať zatím takové kvality ani zdaleka nevykazují. Klíčový levý wingbek Horák zase hrubě nechytil začátek sezony. Udržet nulu proti Olomouci bude pro Hradec zcela zásadní úkol.
Je v klubu panika?
Není
Je jasné, že v Malšovické aréně se nikdo neklepe po zádech a spokojeně nedrží za ramena. Husto a dusno by se daly krájet. Sportovní ředitel Jiří Sabou je rapl, věci umí říct bez obalu a to taky kabina v minulých dnech poznala. Současný stav má ale k panice daleko.
Spíš se ve všech patrech stadionu tvrdě pracuje na vylepšení herní stránky, zefektivnění systému, zvýšení sebevědomí. Hledá se nejvhodnější základní sestava, aby fanouškům konečně dopřála blažený pocit z vítězství. Po derby s Pardubicemi byla na stadionu spousta negativních emocí, zloba pršela na hráče i na trenéra. Zažít v neděli repete? To nikdo nechce.