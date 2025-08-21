Fotbalové přestupy ONLINE: Kričfaluši v hledáčku Liberce, Schickův konkurent odchází
Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 21. srpna 2025
Sportovní ředitel Liberce Theodor Gebre Selassie potvrdil zájem klubu o záložníka Ondřeje Kričfalušiho. „Je to jeden z hráčů s atributy, o které s velmi pravděpodobným Ivanovým odchodem přicházíme a o které máme zájem,“ nastínil pro Slovan+, že by měl být náhradou za Ukrajince Ivana Varfolomejeva. Pro Liberec by šlo zřejmě o nejdražší přestup. „Dostáváme se na částky, které by byly historicky nejvyšší, které kdy Slovan za hráče dal a furt to nemusí stačit,“ řekl bývalý obránce Werderu Brémy. Kričfaluši má mít přislíbený odchod ze Slavie, spekulovalo se o zájmu italské Monzy.
Z Artisu míří do Prostějova obránce Denis Dziuba. Pětadvacetiletý odchovanec Baníku Ostrava působil v Brně rok a půl.
Konkurent Patrika Schicka v útoku Leverkusenu Victor Boniface má namířeno do AC Milán. Nigerijec, který už měl blízko odchodu v zimě, jde na hostování s opcí ve výši 30 milionů eur (736 milionů korun).
Bayer opustil i křídelník Amine Adli, který přestupuje do Premier League. Maročan bude hájit barvy Bournemouthu, „Cherries“ měly zaplatil 29 milionů eur (711 milionů korun).
K přestupu Ladislava Krejčího z Girony do Premier League by mělo být zase o něco blíž. Podle španělského novináře Mattea Moretta se měl reprezentační bek dohodnout s anglickým Wolverhamptonem na podmínkách smlouvy. Teď bude záležet na klubech, Krejčí má výstupní klauzuli 30 milionů eur. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 20. srpna 2025
Ze Španělska se šíří nečekaná zpráva. Podle informací deníku Mundo Deportivo se Ladislav Krejčí může po roce stěhovat z Girony. Klub z La Ligy má v posledních hodinách jednat o odchodu bývalého kapitána Sparty. Údajně řeší několik vážných zájemců, kteří jsou ochotní za hráče zaplatit výkupní klauzuli ve výši 30 milionů eur. Největším favoritem je zřejmě anglický Wolverhampton, jak tvrdí deník L'Esportiu de Catalunya. Český reprezentant má v katalánském týmu smlouvu do roku 2029.
Artis Brno získal Daniela Koska. Čtyřiadvacetiletý hráč s dobrou levačkou, který dokáže nastoupit na více postech, přišel do týmu ambiciózního druholigisty na hostování do konce sezóny z 1. FC Slovácko. V minulosti oblékal dres Slavie, Liberce či Bohemians a herní praxi získával také v Chrudimi.
Dřívější informace iSportu se potvrdily. Ofenzivní záložník Tom Slončík odchází z Plzně na hostování do Hradce Králové. Za Votroky by měl dvacetiletý rodák ze Zlína nastoupit už do nedělního utkání s Olomoucí. U Východočechů působil už v minulé sezoně, což výrazně přispělo k upřednostnění k návratu před přesunem do Baníku, který se o hráče rovněž zajímal. VÍCE čtěte ZDE>>>
Na zoufalý vstup do sezony reagují Teplice a rozšiřují svůj kádr formou ročního hostování o ghanského útočníka Benjamina Nyarka z Liberce. Ten může nastupovat jak na hrotu, tak na křídlech. Do českého fotbalu dorazil v létě 2024, kdy přestoupil do Liberce z rakouského SV Lafnitz. V uplynulé sezóně odehrál za Slovan 22 soutěžních zápasů. „Benjamin je rychlý a dynamický hráč s dobrým pohybem. Doufáme, že jeho ofenzivní všestrannost nám pomůže. Kvůli zraněním na útočných pozicích jsme museli rychle reagovat,“ uvedl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.
Vedle potvrzené dohody o přestupu Christose Zafeirise do Řecka dochází ve Slavii i k představení další posily. Jak se v posledních dnech psalo v médiích, k českému mistrovi přichází z Jihlavy senegalský obránce Youssoupha Mbodji. Jednadvacetiletý čahoun se s Pražany dohodl na smlouvě do konce června 2030. „Je fyzicky silný, výborný v osobních soubojích, má skvělý pohyb, je kvalitní na míči a umí výborně centrovat. Jeho typologie je výjimečná,“ uvedl sportovní ředitel Jiří Bílek pro klubový web.
Dohodu mezi Slavií a PAOKem Soluň o přestupu Christose Zafeirise už potvrdil také šéf Pražanů Jaroslav Tvrdík. Řecký středopolař tak nebude sešívaným chybět pro hlavní fázi Ligy mistrů. VÍCE čtěte ZDE>>>
Slovácko posílil zkušený srbský obránce Milan Rundić. Třiatřicetiletý stoper přichází z polského Rakówa Czestochowa a podepsal smlouvu do léta 2027. Má za sebou působení v AS Trenčín, Slovanu Bratislava, Karviné i polském Podbeskidzie. V dresu Rakówa nastupoval i v evropských pohárech, kde odehrál 28 utkání. „Milan je stoper se zkušenostmi, fyzickou silou a kvalitní rozehrávkou. Očekáváme, že zvýší konkurenci v obraně,“ uvedl sportovní ředitel Veliče Šumulikoski.
V ostře sledovaném případě kolem Christose Zafeirise očividně dochází k vyústění. Byť se podle původních tvrzení Jaroslava Tvrdíka mělo za hotovou věc, že Slavie mladého středopolaře minimálně do ledna nikam nepustí, z Řecka přichází zprávy o tom, že se dvaadvacetiletý rodák z Atén přece jen dohodne na přestupu do PAOKu Soluň, jak slávistický šéf následně naznačoval na sociální síti X po několika dalších dnech. S informací přišel novinář Nikos Toskitsis, podle kterého by do řeckého klubu neměl zamířit hned. Následující čtyři měsíce má strávit na hostování u úřadujícího českého mistra a poté se připojit k PAOKu. Podle Toskitsise by měl Zafeiris dorazit do Řecka na konci tohoto týdne, aby podepsal smlouvu. Transfer by měl být podle výše zmíněného insidera ve výši kolem 12 milionů eur.
Slovenský brankář Dominik Greif (28) přestoupil z Mallorky do francouzského Lyonu. Olympique jej získal po odchodu Lucase Perriho a zaplatí za něj čtyři miliony eur plus bonusy. Greif odchytal v minulé sezóně LaLigy 31 zápasů a opouští Mallorku po čtyřech sezonách. V novém působišti se stane spoluhráčem Adama Karabce a Pavla Šulce.
Švýcarský útočník Noah Okafor má z AC Milán namířeno do Leedsu. Nováček Premier League, který se mezi elitu vrátil po dvou letech, za pětadvacetiletého fotbalistu podle médií zaplatí odstupné přes 20 milionů eur (asi 490 milionů korun). Okafor by měl v klubu podepsat smlouvu na čtyři roky s opcí na další sezonu. Původně měl v únoru namířeno do Lipska, které ale po lékařské prohlídce od transferu ustoupilo. Leeds vstoupil do nové sezony pondělním vítězstvím 1:0 nad Evertonem.
Ve Spartě podepsalo profesionální smlouvu hned sedm mladíků. Jak klub oznámil na svém webu, je mezi nimi i nováček André Thomas Sivok, syn prozatímního sportovního manažera Tomáše Sivoka.
Souboj o Toma Slončíka podle informací Sportu vyhrál Hradec Králové. Dvacetiletý hráč, který má platný kontrakt v Plzni do léta 2028, dnes absolvoval s týmem první trénink a vyřizuje se mu hostování z Viktorie. V neděli by měl být v základní sestavě proti Olomouci. V Plzni si během přípravy nezískal pevné místo v sestavě a vrací se tam, kde strávil povedené hostování na jaře. Velmi silný zájem měl i Baník, nakonec se hráč rozhodl pro známou adresu na východě Čech.
Baník hlásí velký návrat! Do Ostravy se z polského Rakowa vrací devětadvacetiletý křídelník Srdjan Plavšič, jenž v kádru FCB úspěšně působil v sezoně 2022/23, kdy zaznamenal pět branek a pět asistencí. Nyní Srb přichází na hostování.
„Nebylo to vůbec jednoduché ho sem přivést, stálo to mnoho úsilí a jednání, ale cítíme, že kádr potřebujeme posílit. Jsme rádi, že se to nakonec podařilo. Srki už tehdy v Ostravě výborně zapadl do našeho prostředí, fanoušci ho přijali za svého a na hřišti navíc dlouhodobě ukazoval kvalitu a rozdílovost. Důležité bylo, že i on chtěl do Baníku znovu jít,“ řekl šéf sportovního úseku ostravského klubu Luděk Mikloško.
Je to pár týdnů, co se řešilo, proč Sparta nesáhne do Jablonce a nevykoupí pracovitého šikulu Michala Berana. Ví o něm, to je pochopitelné, ale necítila potřebu personálně zesílit ve středu pole. Nyní je to jinak, během středy by mohl být dotažen příchod Siverta Mannsverka, třiadvacetiletého Nora, který patří Ajaxu Amsterdam. Půjde o hostování s opcí, nyní údajně bez kompenzace. Navíc Kaan Kairinen má nabídku z bundesligy... Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 19. srpna 2025
Senegalský obránce Youssoupha Mbodji zaujal Slavii už po šesti odehraných utkáních ve druhé lize za Jihlavu. Přestupové spekulace potvrdil šéf Vysočiny Lukáš Vaculík, který zároveň prozradil, že o hráče usilovalo až pět klubů. „Mohu potvrdit, že Slavia skutečně o Youssoupha projevila zájem,“ uvedl pro iDnes. Pražský klub by mohl za posilu zaplatit přibližně 30 milionů korun a nabídnout i procenta z případného budoucího prodeje. Významná část této částky by ale připadla hráčovu agentovi a jeho bývalému klubu Évian.
Teplice získaly středního obránce Jakuba Jakubka na přestup z Košic. Dvacetiletý člen slovenské reprezentace do 21 let podepsal smlouvu do roku 2029. Hráč se již zapojil do přípravy a bude k dispozici pro sobotní ligový zápas s Jabloncem. Jakubko je stabilním členem slovenské jednadvacítky, za kterou odehrál také všechny tři zápasy na letošním domácím EURO.