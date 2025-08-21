Přetlak v útoku Sparty: Raškův příchod naboural plán. Složitý boj mladíků o místo
Černý Petr visí ve vzduchu. A v hokejové Spartě dřív než kdekoliv jinde. Klub z Prahy v úterý dokončil krátkou zápasovou přípravu, před startem extraligy ho čekají ještě čtyři soutěžní střety v Lize mistrů. Sestava se bude spíš rychle než pomalu finalizovat, aby obměněné formace našly potřebnou souhru. Největší přetlak je ve spodních útočných lajnách, kde se tříští plány ambiciózních mladíků se zkušenějšími i nově příchozími borci, co nehodlají vyklidit pole. Kdo se nevejde?
Cizinci Jani Lajunen a Martins Dzierkals, k tomu nejčerstvější česká posila Adam Raška. Jména hokejistů, v jejichž popisu práce je hlavně dotěrná hra, služby v oslabení a vůbec obhospodařování úkolů třetí nebo čtvrté brázdy. Na misi ve Spartě jsou připravení a mentálně nachystaní.
„Nejsou to hráči, kteří by si nárokovali přesilovku. A takoví jsou opravdu důležití,“ podotkl hlavní trenér Sparty Pavel Gross. „Myslím, že máme dobré mužstvo. Musí se ale ještě najít a lajny si potřebují sednout. Máme pár zraněných hráčů, ale není to žádná výmluva,“ řekl kouč po úterním vítězství 4:2 nad Českými Budějovicemi na soustředění v Milevsku.
Na jihu Čech stráví sparťané ještě dva dny, příští týden už je čeká zápolení v Champions Hockey League (CHL). Na začátku přípravy trenér Gross pronesl, že má jasnou představu o zařazení a rolích svých svěřenců. Plán teď ovšem částečně naboural Raškův příchod.