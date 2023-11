Půlmiliarda v Novém Městě: Luxus pro diváky i závodníky a silná světla

Přijel do Bad Mitterndorfu na lyžařský seminář Forum Nordicum a mezinárodním médiím prezentoval arénu pro světový šampionát. Po roce a dvou měsících od zahájení rozsáhlé renovace Vysočina Areny mohl Jan Skřička prohlásit: „Splnili jsme, co jsme slíbili. Jsme opravdu blízko, aby všechno bylo hotové.“ Světový šampionát v Novém Městě začíná 7. února, za 86 dní.

Co máte za sebou?

„Byl to divoký rok. Myslím, že Juru Hamzu (šéfa MS) to stálo hodně energie a probdělých nocí, ale podařilo se to. Osmadvacátého by měla proběhnout kolaudace a areál bude připravený. Ještě musíme uspořádat ty závody… (úsměv) Technicky jsme splnili, co jsme slíbili při kandidatuře. Což je hrozně důležité. Pořadatel vždycky kandiduje s projektem renovace areálu, s přínosem pro sport. To se nám podařilo splnit.“

Co všechno se v areálu změnilo?

„Klíčové stavby jsou nová tribuna E, kde je současně týmové zázemí. Myslím, že to areál neskutečně pozvedlo s ohledem na celoroční provoz. Není to najednou jenom prázdný prostor, kam jednou za rok dáme diváky. Dá se říct, že je beze zbytku využité místo pod tribunou. Jsou tam sociálky pro diváky, aby mohli jít konečně kulturně na záchod, jak jsou zvyklí z hokeje a sportů, které mají pevné stadiony, a nemuseli chodit do Toiek. Je tam týmové zázemí pro sportovce během závodů. Pak se dají jednoduše změnit na posilovnu, rozcvičovnu. Snažili jsme se, aby ty prostory byly jednoduše variabilní a přeměnitelné, aby v běžném provozu sloužily, jak mají.“

Jak budou sloužit mimo závody?

„Nahoře je čtrnáct dvoulůžkových apartmánů, jednoduchých, bez kuchyňky, ale s vlastní sociálkou, sprchami, je to další rozšíření kapacity osmadvaceti lůžek pro sportovce. Teď už tam můžou jezdit větší oddíly a potkávat se na soustředění. Jak je areál jeden z mála, který má celosezonní sníh, tak ty nároky jsou obrovské, jak ze strany nejen biatlonových klubů, ale i lyžařských. Když mohou sportovci v areálu být a uvařit si tam.“

Co je v týmovém zázemí k dispozici?

„Dole v přízemí jsou servisní buňky, pro nás je to obrovská pomoc. Nemusíme teď furt stěhovat tuny kontejnerů, to přestávalo být únosné. S tím, jak ty akce pořád rostou, je to úplně někde jinde. Když jsme dělali první svěťák v roce 2012, biatlon byl poloviční.“

Jak velké budou po rozšíření tribuny?

„S tím, jak to budeme dostavovat, kapacita stadionu je kolem 20 000. Dalších 10 000 jsou tratě, bude taky záviset na tom, které oblasti pustíme. Ale 28 – 30 počítáme jako kapacitu areálu při mistrovství světa.“

Už teď měla aréna pověst, že je v ní atmosféra jako na fotbale…

(úsměv) „Kéž by to tak bylo i do budoucna. Člověku dává ta práce úplně jiný smysl, když je pro koho to dělat. Pak to může vyvrcholit v tu odměnu, že to do sebe zapadne, rozjedou se závody, přijdou lidi. Ještě, když se to spojí s momentem, když se to povede někomu z našich…“

Jak využijete rozsáhlejší prostor hlavního stadionu?

„Získali jsme okolo 10 000 metrů čtverečních. Umožní nám to perfektně připravit start, výjezd ze stadionu a finiš, což pomůže sportovní stránce věci. Taky jsme mohli upravit kabiny pro komentátory. Předtím byly na vrcholu tribuny a dostat se po závodě do mixzony, to byla noční můra. Teď mají do mixzony přímý přístup. Logisticky je to pro nás skvělá pomoc.“

Kdy se do nového areálu podívá český tým?

„Už si ho byli otestovat na prvním soustředění v září. Mají trénovat mezi svátky o Vánocích. Bude to teda hodně divoké, pokud to dopadne tak, že sníh bude jen v Novém Městě… Třeba loni v zimě tam stáli lidi jako ve frontě, byl to dvoustup, souvislá řada. Pravidla tady máme, ale… Někdy je fakt složité to ukočírovat. Lidi samozřejmě nechcete vyhazovat. V další části zimy to je lepší, ale Vánoce jsou masakr. Jsou vyprodané penziony, hotely, navíc lidé kvůli málo sněhu nemají jinam jít.“

Co dalšího areál pozvedne?

„Doufám, že tomu pomůže nové osvětlení. Rozžnout byla předtím operace na půl hodiny. Člověk musel obejít patnáct rozvaděčů, porozžínat to. Bylo to komplikované a hlavně energeticky strašně náročné. Dělali jsme si srandu, že spíš víc topíme, než svítíme. Teď si to člověk cvakne z mobilu z appky. Nastaví si intenzitu, takže na běžné lyžování veřejnosti to můžete nechat na 25 procent a je to úplně v pohodě. Až až. Protože teď, když to pustíme na plné kule, tak to je neskutečné světlo. Až jsme říkali, že budou muset jezdit se slunečními brýlemi.“ (směje se)

Jak to bude se sněhem, bude váš zásobník naplněný?

(směje se). „Kdybychom ho naplnili, tak ho už asi nikdy nevyvezeme. Když se zásobník dělal, tak se nadimenzoval na 60 tisíc kubíků, což by bylo sněhu tak na pět areálů. Ale takhle: máme tam asi nejvíc sněhu, co jsme kdy měli. Myslím, že tak 35 tisíc kubíků, možná čtyřicet. Ono to trochu klame tím, že přes léto si sníh trochu sedne. Neroztaje, nikam neodteče, jen dole se vytváří led. Takže když se pak hrabe, tak zase nabyde. Máme sněhu tolik, že kdyby bylo nejhůř, tak to zvládneme s ním.“

Kolik už je prodaných lístků?

„Nevím přesně čísla, ale vím, že poslední víkend se blíží vyprodání. Zájem lidí je fakt enormní, jsme příjemně překvapení a jsme za to moc rádi. A to ještě vlastně nezačala sezona. Zájem je nejen z České republiky. Je vidět, že Nové Město si v zahraničí vydobylo jméno. Když to srovnám s rokem 2013, i zahraniční cestovky, převážně z Norska a Německa, se těší do Česka na levné pivo, super atmošku a závody. Asi je to výsledek toho, že se Nové Město za ty roky v biatlonu zapsalo. Je to mistrovství světa, na které chtějí jet. Aspoň tak si to vykládáme.“

Nevyzvídají z ostatních zemí, co stojí za popularitou biatlonu v Česku?

„Kdyby to člověk měl pojmenovat, taky nevíme. Těch faktorů se sešlo hodně. Byla tady generace Gábiny, Ondry Moravce… Asi lidi baví i ten sport. Kdyby to sledovali jen kvůli Gábině, tak čísla televizní sledovanosti poletí dolů. A ono se to nestalo. V Oberhofu sice přijde hodně lidí, ale když je člověk na místě, je to jak sraz maturity po padesáti letech. To není špatně… Ale jim dělá obrovský problém tam dotáhnout mladé. V České republice jsou mladí lidi, rodiny s dětmi. Asi je to tím, že sport nemá u nás tak dlouhou historii v tom, kdy to lidi začali vnímat. To je taky naše specifikum. Na stadionech jsou lidi o generaci mladší než v Německu a Rakousku.“

Řekli:

Gerhard Urain, závodní ředitel Fischeru:

„V Novém Městě očekáváme fantastický šampionát, podobně jako před několika lety. Aréna je postavena jako fotbalový stadion, takže je tam super atmosféra. Dlouho jsme se těšili, až se tam mistrovství světa vrátí.“

Jiří Hamza, ředitel organizačního výboru MS:

„Konečné číslo nákladů na renovaci je řádově 490 milionů, včetně DPH. Práce a veškeré věci okolo jsou víceméně 20 milionů. Děkujeme vládě, NSA a kraji, že nám s tím pomohli.“