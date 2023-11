Čechmánkův (†52) osudový pivovar dál chátrá: Vykradený sen

Zlatavého moku se rád napil. A tak si Roman Čechmánek (†52) po úspěšné hokejové kariéře řekl, že si splní sen a otevře pivovar. Z ambiciózního projektu se ovšem stal symbol jeho úpadku.

Už je to více než dekáda, co olympijský vítěz z Nagana představoval své podnikatelské plány. „Původní památkový dům přebuduji na výrobnu piva, a to v duchu českých tradic. Není to nic snadného,“ tvrdil tehdy »Čeman« a poukazoval na složitosti ohledně umístění v povodňové oblasti, náročné budování kanalizačních sítí, prohloubení starodávných sklepů či chemickou úpravu zdiva.

Projekt se mu ovšem těžce prodražil. Bývalý brankář si proto půjčoval, kde mohl – také u svých reprezentačních exspoluhráčů. V závěrečné fázi si pak objednával práci a zboží, přestože věděl, že už nemá z čeho platit! Za to byl také nakonec Čechmánek odsouzen k tříletému trestu odnětí svobody s pětiletou podmínkou.

Podivný konkurs

Před taláry ovšem hokejový šampion tvrdil, že kdyby mu insolvenční správce nezablokoval majetek, všechno by dobře dopadlo a věřitelé by své prachy dostali zpátky. To si myslí i podnikatel a bývalý senátor Ivo Valenta (67), který chtěl objekt odkoupit za zhruba 30 milionů korun.

„Samotná insolvence jednoduchá řešení znemožnila, navíc byla jedním velkým divadlem. Vždyť z mého pohledu opravdu podivný konkurz dnes běží již desátým rokem. A nebýt nyní nešťastné události, tedy úmrtí, ukončení by bylo stále v nedohlednu,“ řekl Blesku Valenta. Pivovar tak stále leží ladem a jediným, kdo do něj chodí, jsou opakovaně zloději...

Víte, že... Pivovar premával necelý rok a půl, než byl kvůli prohlášenému konkursu v prosinci 2014 uzavřen.

Objekt za podivných 7 777 777 Kč – Soudí se o něj exmanželka!

Komu teď vlastně patří Čechmánkův Pivovar Lev? „Dodnes si spousta lidí myslí, že ho vlastním já, což není pravda,“ uvedl Ivo Valenta, majitel hazardní skupiny Synot. Ta sice v nařízené aukci vydražila mnoho hokejistova majetku, pivovar ale ne.

Původní konkurs na objekt byl totiž zrušen a pak nestandardně během několika hodin zase obnoven, aby budovu odkoupil jediný zájemce – podnikatel Martin Masařík – za pouhých 7 777 777 Kč. Jenže i ten má (zatím) smůlu. O pivovar se totiž už od roku 2016 soudí také Čechmánkova exmanželka Dagmar, která tvrdí, že na něj má nárok ze společného jmění manželů.