Šampion z Nagana Roman Čechmánek (†52): Smrt před soudem s exmanželkou…

Během hokejové kariéry mu všechno klapalo, a to i doma. Olympijský vítěz z Nagana a trojnásobný mistr světa Roman Čechmánek (†52) chodil se životní láskou Dagmar už od 17 let a měli spolu tři krásné děti. Idylka se mu ale pak těžce rozsypala...

Ta zpráva z nedělního odpoledne zasáhla celou republiku. Úspěšného brankáře našel doma jeho syn bez známek života. Policie předběžně vyloučila cizí zavinění, podle informací redakce údajně šlo o srdeční příhodu. Více podrobností bude známo až zítra po pitvě. Už teď se ovšem dá říct, že kruté životní strasti – které si z velké části udělal svými rozhodnutími sám – se na Čechmánkovi těžce podepsaly.

Podvod od piva

V hlavní roli byl alkohol, lépe řečeno byznys s touhle drogou. Roman se vrhl nejprve na podnikání s vínem, ale osudovou chybou byl pokus o otevření vlastního pivovaru. Zvláště kvůli němu se totiž dostal do obřích dluhů, začal si půjčovat milionové částky také od svých hokejových parťáků, ale hlavně dál objednával na faktury zboží a práci, přestože moc dobře věděl, že už nemá z čeho splácet... Po dekádě soudních tahanic si loni pravomocně vyslechl tříletý trest s podmíněným odkladem na pět let za podvod!

„Celých deset let jsem bojoval za to, že jsem v této situaci nevinně. Ovlivnilo to můj osobní život,“ popisoval u soudu Čechmánek, s nímž se během té doby rozvedla manželka. „Syn je navíc velmi vážně nemocný a musím se o něj starat. Bez mé pomoci by se asi těžko obešel,“ tvrdil se slzami v očích na jednom ze stání před taláry.

Zlobila ho ruka

V poslední době se k rodinným trablům navíc přidaly problémy s vlastním zdravím – konkrétně s rukou. „Chodil na obstřiky, na injekce. Ještě v sobotu říkal, že mu je špatně,“ pověděl Blesku Miroslav Stavjaňa, v jehož klubu z Hradiště trénoval Čechmánek mládež.

Během toho všeho ovšem musel zase myslet na další právní tahanici. U Vrchního soudu v Olomouci se totiž bývalá manželka Dagmar domáhá majetku za desítky milionů korun ze společného jmění manželů. »Čeman« ho celý plánoval prostřednictvím insolvenčního správce zpeněžit, aby uspokojil své věřitele, paní Dagmar už ale skoro osm let tvrdí, že má nárok na vypořádání. Následující jednání přitom mělo být už tento čtvrtek, tedy pouhé čtyři dny po brankářově nečekaném skonu!