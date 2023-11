Exmanželka zesnulého brankáře Čechmánka (†52): O rodinném životě napsala bakalářku!

Čekala na ni soudní pře o společný majetek, místo toho dala otci svých dětí navždy sbohem. Málokdo pak tušil, že v roce 2013 sepsala bývalá manželka Romana Čechmánka (†52) bakalářskou práci na téma »Výchova dětí v rodině profesionálního sportovce«.

V závěrečné bakalářské práci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně se Dagmar Čechmánková zabývala poměry, odlišnostmi a také negativními interními i externími vlivy v rodině profesionálního sportovce, jehož způsob života je z jejího pohledu daleko komplikovanější, než jak jej všeobecně vnímá široká veřejnost. O jméno slavného otce jejích třech dětí Romana Čechmánka (†52) v bakalářce ani slovem nezavadila, je ale zcela zřejmé, proč zvolila právě toto (blízké) téma.

Vznikl tak jakýsi náhled do duše drahých poloviček profesionálních hokejistů a obecně i sportovců, neboť tu nalezneme kromě mnoha odborných faktů také osobní poznatky a myšlenky exmanželky olympijského vítěze z Nagana 1998. Ty jistě leckterým příznivcům pomohou s utvořením alespoň částečné představy o tom, jaký byl vlastně »Čeman« po osobní stránce a co pro jeho vysněnou kariéru obětoval nejen on, ale i celá familie.

Jak se žije s profesionálním hokejistou?!

„Je tento životní styl opravdu takový, jak o něm často slýcháme v televizi, nebo se tyto rodiny potýkají s mnohem většími problémy než ty běžné? Opravdu jsou pro ně na prvních místech drahé automobily, luxusní dovolené a oblečení, přepychové bydlení a tolik propagovaná bio strava?“ tázala se Čechmánková.

„Není realita nakonec taková, že rodiny žijí v nejistotě, kam se budou stěhovat, kolik škol ještě děti budou nuceny vystřídat, kolik kamarádů ztratí a kolik nových získají, na jak dlouhou dobu jsou ochuzeni o své rodinné příbuzné, které město se stane jejich domovem?“ rozvíjela postupně předchozí myšlenku, kdy upozorňovala na značné negativní dopady náhlého stěhování na ty nejmenší.

„Sport je součástí masové kultury a zasahuje miliardy lidí na celém světě. Lidé, fanoušci, se tak mají možnost identifikovat se svým oblíbeným sportovcem. Díky všude přítomné globalizaci a masové medializované zábavě, se tak mohou o něm dozvědět téměř vše – jak a kde žije, kolik vydělává, co má rád, kde teď právě hraje a tak dále,“ připomněla dále značný úbytek soukromí v důsledku obřího zájmu médií a veřejnosti o sportovní celebrity.

Vlastní kariéra a finanční zázemí

„Domníváme se, že v rodině profesionálního sportovce, jehož zaměstnání neumožňuje téměř žádnou pravidelnost, je téměř nemyslitelné, aby se i jeho manželka podílela na ekonomické funkci rodiny,“ uvažovala Čechmánková nad osudem a údělem hokejových manželek. Její kariéra tehdy musela stranou, v současné době však působí jako HR manažerka ve společnosti TRIMILL.

„V rodině, kde je vychováváno více sourozenců, není tedy zřejmě prioritou její osobní rozvoj, ale spíše se od ní očekává přizpůsobování se životnímu rytmu života vrcholového sportovce, což s sebou nese převzetí všech povinností týkajících se rutinních pracovních činností, ale například i přizpůsobení se v oblasti stravovacích návyků a skladby jídelníčku. I hrací dny se mění, a rodina si tak proto musí plánovat aktivity dlouhodobě dopředu,“ popisovala vlastní letité zkušenosti.

„Rodina se tak přizpůsobuje živiteli časovým harmonogramem dne i organizací víkendů a formě trávení dovolené. V případě dovolené tak s jistotou zbývá jediný měsíc (včetně sobot a nedělí), který rodina využívá jako jednu z možností, kdy může čas trávit společně, aniž by jim do toho zasahovaly systematicky vedené tréninky, zápasy, regenerační a rehabilitační péče či soustředění,“ nastínila Čechmánková, která do své práce zahrnula také praktickou výzkumnou část, v níž zpovídala manželovy bývalé spoluhráče a soupeře.

V práci také popsala největšího strašáka každé hokejové rodiny. „Důsledkem zranění hráče může dojít k poruše ekonomické funkce rodiny, která představuje v rodině profesionálního hokejisty přerušení výkonu jeho práce, a tudíž tato situace s sebou nese možné problémy v uspokojování potřeb jistoty a bezpečí. Každý profesionální sportovec si uvědomuje skutečnost, že nemůže hrát hokej celý svůj život, a tak je pro něho prioritou, aby zabezpečil po ekonomické stránce svou rodinu co možná nejlépe, protože sám moc dobře ví, že proces resocializace nebude vůbec jednoduchý,“ dodala Čechmánková, jejíž bývalý muž po sobě zanechal milionové dluhy.