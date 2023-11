Šok pro přítelkyni zesnulého hokejisty Johnsona: Srdcervoucí nález!

Téměř před měsícem se v Anglii odehrála jedna z nejtragičtějších událostí hokejové historie. Američan Adam Johnson (†28) zemřel na následky poranění krku, které mu v průběhu zápasu způsobila brusle jednoho z protihráčů. Srdcervoucí příběhy se však kolem tohoto incidentu objevují stále a jeden z nich nyní prozradili rodinní přátelé.

Již dříve teta Adama Johnsona vypustila do světa informaci, že její synovec plánoval žádost o ruku své partnerky Ryan. „Všichni jsme byli opravdu nadšeni, protože jsme se těšili na jejich společnou budoucnost. On ale stále neměl příležitost se jí zeptat...a pak se stalo tohle,„ řekla deníku The Sun příbuzná zesnulého hokejisty.

Její slova následně potvrdil i otec jednoho z Johnsonových kamarádů Scott Pionk a také rodinný přítel, který si však přál zůstat v anonymitě. „Jeho babička ten prsten prý viděla. Určitě se chystal svou přítelkyni požádat o ruku,“ řekl Pionk.

Nyní však jeden z dalších blízkých přátel prozradil smutnou příhodu, která se stala Johnsonovo přítelkyni. Těsně poté, co se v médiích objevila informace o tom, že jí zesnulý hokejista plánoval požádat o ruku, našla Ryan v jejich společném domě onen zásnubní prsten, který ji však Adam už nikdy nepředá.

Smrt amerického hokejisty se stále vyšetřuje. Matt Petgrave, který smrtelné zranění Johnsonovy způsobil, byl před pár dny vzat do vazby. Následně byl však na kauci propuštěn, protože důkazy o jeho vině či nevině zatím nejsou.