Anna Kellnerová promluvila o svém otci: Zdědila jsem ambiciózní geny!

Celý parkurový svět žije Prahou. V české metropoli právě probíhá největší událost tohoto sportu, finále Prague Playoffs. Nechybí pochopitelně ani nejlepší česká jezdkyně Anna Kellnerová (26), která v rozhovoru pro Forbes nemluvila jen o koních, ale také o svém otci Petru Kellnerovi (†56).

Dcera českého miliardáře Petra Kellnera, který v roce 2021 zemřel na Aljašce po pádu helikoptéry, už dosáhla ve světě parkuru obrovských úspěchů. Je dvojnásobnou mistryní České republiky a od roku 2017 nastupuje v celosvětové sérii Global Champions. Koně však nejsou její jedinou zálibou a Anna se pomalu vžívá i do role manažerky týmu Prague Lions.

Z této pozice také určovala, kdo v Praze v týmové soutěži nastoupí a sama sebe nakonec z nominace vyřadila. Její kůň Catch me if you can prodělal vážnou koliku a dvojice se tak bohužel nemohla dostat do optimální formy. Diváci ale o její jezdecké umění nepřijdou, Anna se s náhradním koněm účastní alespoň doprovodných soutěží jednotlivců.

V rozhovoru pro Forbes přiznala, že má na sebe velké nároky, ale současně si je vědoma určité nevýhody, kterou má oproti ostatním jezdcům. "Já historicky nedělala tento sport naplno, dělala jsem ho padesát na padesát a teď se mu věnuji tak na dvacet procent, protože mám jiné závazky, kterým musím dostát, ať už to dříve byla škola, nebo se nyní zapojuji do rodinného byznysu," vysvětlila. Zatímco její soupeři závodí každý víkend, ona jen každý třetí.

Obdivná slova o tátovi

V souvislosti s manažerskou pozicí v rozhovoru také výjimečně promluvila i o svém otci. „Táta mě inspiroval ve spoustě věcí, hlavně v těch nesportovních a nebyznysových. Těch mi předal nejvíc a za to jsem extrémně vděčná. Měla jsem možnost ho sledovat při jednáních, strategických poradách. Vidět, jak s lidmi komunikuje a snaží se najít nejlepší směr, a to mi hodně dalo,“ řekla.

Na otázku, jestli se cítí být více jezdkyní nebo manažerkou má však jasnou odpověď. „Rozhodně se nadále vidím více jako jezdkyně. Baví mě být manažerkou, zejména kvůli tomu, že spojuju tým, a těší mě, že můžeme táhnout za jeden provaz. Parkuru se ale věnuji hlavně proto, že miluju koně, a možnost být v jejich přítomnosti je pro mě na prvním místě,“ vysvětlila.

„Jelikož jsem zdědila ambiciózní geny, nejen po tátovi, ale i mámě, tak mě sportovní stránka začala bavit, a patrně většina lidí má chuť dokázat, že něčemu rozumí. Určitě to ale není to jediné, na čem mi záleží. Kdyby mi někdo řekl, že už nebudu moct závodit, dokážu s tím žít. Láska ke koním zůstane,“ dodala.