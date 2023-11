Jágrova Dominika má papíry na trénování fitness: Vycepuje Jaromíra?

"Musím shodit 10 kilo!" dumal minulý měsíc Jaromír Jágr (51), když přišla řeč na jeho návrat na led. Ten prý plánuje na únor, pomoct mu v tom teď může jeho milá. Dominika Branišová (29) se totiž rekvalifikovala na instruktorku fitness.

90 hodin teorie, 60 hodin praxe. Přehled v anatomii, fyziologii, organizaci sportovního tréninku, problematice dopingu nebo pedagogice. To vše zabralo necelé dva měsíce a Dominika má papíry, se kterými by mohla »školit« i svého milého.

Nabifloval ji

V plánu to však zatím nemá. „Kurz jsem si dělala především kvůli sobě, v tuto chvíli nemám v plánu se trénování věnovat,“ vzkázala na sociálních sítích. „V dnešní době je sice spousta informací na internetu zdarma, nikdo vám ale nezaručí jejich správnost. Během kurzu jsme měli spoustu přednášek s opravdovými odborníky ve svém oboru,“ pochlubila se Branišová.

Líp než loni

Rekvalifikační kurz může koneckonců otestovat i na sobě, s plánem vylepšit si figuru přišla už loni. „Rozhodla jsem se zamakat na postavě, ať to v plavkách nějak vypadá,“ napsala k sexy snímku v bikinách a fanouškům na Instagramu slíbila, že se bude měsíc v kuse fotit a sdílet, jak se dostává do formy. Tehdy jí to vydrželo sotva pár dní. Přijde teď s papíry repete?