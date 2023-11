Kuchta, Brabec a Coufal – to jsou známé firmy! Návštěva reprezentantů v nočním klubu Belmondo před klíčovým zápasem způsobila nevídaný poprask u nás i v zahraničí. Kromě ostré kritiky se na český výběr snesla vlna trefných vtípků, kultovních hlášek a úderných memů na sociálních sítích, které se trefují nejen do samotných hříšníků, ale také do dalších členů národního týmu.