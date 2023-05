Bolestné loučení s hokejistou Klímou (†58): Partnerka i exmanželka v první řadě!

Potoky slz a spousta vzpomínek. V úterý proběhlo poslední rozloučení s famózním hokejistou Petrem Klímou (†58). Tento svět opustil přespříliš brzy a zanechal za sebou mnoho lidí, kteří za něj truchlí. Ať už se jedná o početnou rodinu, přátele, nebo obdivovatele a fanoušky. Bohém a svéráz bude chybět!

„Kozel“, jak mu přátelé přezdívali, byl vždy svůj. Ať už prchal s exmanželkou Irenou z komunistického Československa nebo předváděl svůj nezpochybnitelný talent na ledě. „Připadám si jako vdova,“ napsala Blesku Irena před pohřbem. „Zatím mně to moc nedochází, nemůžu tomu uvěřit. Je to šok a je mi to strašně líto…,“ tesknila.

I přes rozvod spolu udržovali velmi hezký vztah. Proto nebylo nic nečekaného, když dorazila na pohřeb až z dalekého amerického státu Michigan. „Petr Klíma je moje životní láska. Nikdy nebudu milovat nikoho, jako jsem milovala Petra Klímu,“ vyznala se paní Irena. Na tryzně pak usedla do první řady, stejně jako Klímova partnerka Martina. Ta před rakví usedavě plakala, zvlášť když jí smuteční hosté vyjadřovali soustrast. "Miluju tě, Marťa," nechala napsat na obří srdce, které vévodilo květinové výzdobě.

Mezi obě lásky Petra Klímy se v první řadě poskládaly tři děti, které měl s bývalou manželkou Irenou a partner dcery Jessicy. Do první řady v levé části pak usedla Klímova maminka Květa a sourozenci Josef a Iva. Vše bylo dle zvyklostí a nepsaných pravidel, což dokazuje korektní a bezproblémové vztahy.

Na pohřeb Petra Klímy dorazila jeho exmanželka i přítelkyně. • Foto Koláž BLESKsport

Na smuteční obřad si kromě rodiny našla cestu i celá řada hokejových přátel. Mezi nejvýraznější jména jistě patřili zlatí hoši z Nagana, které reprezentovali třeba Vladimír Růžička, Robert Reichel, nebo Martin Ručinský. Že měl „Kozel“ stále blízko k Litvínovu dokazuje i přítomnost Viktora Hübla, který ještě před nedávnem táhl »Chezu« k úspěchům.

Mezi další známá hokejová jména na pohřbu pak patřili František Musil, Bedřich Ščerban, nebo třeba bratři Ondřej a David Kaše. Nebýt na plánované dovolené v USA, tak by jistě dorazil i legendární Jaromír Jágr, ten tak alespoň na kamaráda zavzpomínal a poslal do Kadaně vzkaz, že do nebe odešel plejer, kterému ten nahoře nadělil víc talentu než jemu.