Gymnastický svět v šoku: Záhadná smrt olympijské naděje (†16)!

Naši severozápadní sousedé smutní nad ztrátou vycházející hvězdy rytmické gymnastiky. Německá juniorská mistryně Mia Sophie Lietkeová (†16) zemřela nečekaně za podezřelých okolností. O úmrtí ambiciózní atletky informovala tamní gymnastická federace Deutscher Turner-Bund (DTB). Rodina, přátelé, kolegyně a její trenéři jsou v naprostém šoku!

Mia Sophia Lietková (†16) začala s rytmickou gymnastikou jako šestiletá v , místním klubu TSG Söflingen v rodném Ulmu. V roce 2022 se stala juniorskou mistryní Německa s obručí a vicemistryní ve víceboji, v červenci 2023 se poté probojovala do perspektivního oddílu Německé gymnastické federace (DTB). Jejím největším cílem bylo startovat na olympijských hrách 2028 v Los Angeles a podle odborníků byla na nejlepší cestě svůj velký sen proměnit ve skutečnost i díky velké píli a odhodlání. Jenže osud stál nakonec proti.

Německá reprezentantka zemřela minulý čtvrtek 16. listopadu ve Schmidenu, městské části města Fellbach ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Její srdcervoucí skon vrhl na gymnastický svět pochmurný stín. Co přesně vedlo ke smrti teprve šestnáctileté dívky? Navzdory jejímu nízkému věku německý tisk spekuluje nad možnou zástavou srdce, pravou příčinu smrti talentované sportovkyně však v současné době stále prošetřují místní úřady.

„Šok gymnastické rodiny je na místě. Vyjadřujeme upřímnou soustrast Miině rodině v těchto těžkých chvílích a přejeme jim, aby nabrali veškerou sílu se s touto tragickou událostí vyrovnat,“ uvádí DTB v oficiálním prohlášení.

„Mia byla pro svou otevřenou a upřímnou povahu velmi oblíbená a oceňovaná jak svými spoluhráči, tak trenéry a podpůrným personálem. Byla symbolem disciplíny, tvrdé práce a ambicí. Měla totiž svůj sen – olympijské hry v Los Angeles v roce 2028. V této těžké chvíli jsme v myšlenkách s rodinou. Bude nám chybět nejen jako sportovkyně, ale především jako člověk. Vždy na ni budeme vzpomínat,“ ubezpečuje dále asociace.

Lietkeová úspěšně závodila v národní lize za berlínský oddíl TSC, který se s ní rovněž loučil na svých webových stránkách. „Bude nám chybět její odhodlaní, přátelský přístup a její přítomnost na koberci i mimo něj. Zároveň je pro nás mementem a vzpomínkou, která u nás bude mít vždy trvalé místo. Upřímnou soustrast vyjadřujeme Miině rodině, přátelům a blízkým,“ vyjádřil kondolence oddíl.

„Nemám slov. Byla jednou z mých prvních gymnastek, co jsem přišla do Ulmu. Byla velmi talentovaná, velmi pracovitá a dávala tomu 100 %. Měla vášeň a lásku ke sportu. Jejím cílem byla olympiáda a dělala vše pro to, aby toho dosáhla. Jsem si jistá, že by to dokázala. Nedokážu si představit, čím teď rodina prochází. Je to strašné,“ snažila se vyrovnat s těžkou ztrátou její trenérka Magdalena Brzesková (45) v rozhovoru pro německý BILD.

„Mia byla úžasný člověk a skvělá gymnastka, které jsem si velmi vážila. Pro nás všechny je její smrt velkým šokem a velice těžkou ztrátou. Chceme udržet Miin sen při životě a na olympijských hrách ze sebe vydáme všechno,“ hecovala její hvězdná kolegyně Darja Varlofomejevová (17) ostatní německé gymnastky, ať zabojují o medaile za ní.