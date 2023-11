Parťák Čechů z Bostonu má průšvih. Řeší se zatčení a domácí násilí. Opět

Milan Lucic se vrátil do Bostonu po několika sezonách v LA, Edmontonu a Calgary • profimedia.cz

V létě se vrátil do Bostonu a fanoušci byli nadšení. Do týmu měl Milan Lucic přinést zkušenosti a důraz. Ten si ale nejspíš ze zápasů přenesl i domů. Podle televize WCVB-TV byl v sobotu brzy ráno zatčen za údajné domácí násilí. Toho se měl dopustit na manželce Brittany, která prý v pátek večer zavolala na tísňovou linku. Oznámila policii, že ji manžel napadl, uvedl web CBS. Oficiálně však tato informace potvrzena nebyla.

Kanaďan v návaznosti na nepříjemné obvinění opustil kádr. „Milan bude na neurčitou dobu mimo tým. Bereme tyto záležitosti velmi vážně a budeme spolupracovat s rodinou Lucicových, abychom jí poskytli podporu a pomoc, kterou bude potřebovat. V tuto chvíli nebudeme situaci víc komentovat,“ vyjádřil se klub. Podrobnější informace zatím nejsou známy a neposkytla je ani policie.

Nepříjemnou událost okomentoval v sobotu před zápasem s Montrealem i trenér Jim Montgomery. „Není to normální den, ale jsme profesionálové a dnes večer nás čeká zápas.“

Ten navzdory nepříjemnosti Boston zvládl a porazil Montreal jednoznačně 5:2 i s velkým přispěním českých útočníků. David Pastrňák si připsal tři asistence a Pavel Zacha jednou skóroval. Dnes v noci pak Bruins sice padli na ledě Tampy 4:5 v prodloužení, získali ale aspoň bod a oba Češi přitom skórovali. Nepříjemná zpráva tak neměla na tým moc velký vliv.

Opak byl ale pravdou, což potvrdil i Brad Marchand. Kapitán Bruins je Lucicovým dlouholetým spoluhráčem a společně se podíleli na vítězství ve Stanley Cupu 2011. „Jsme si samozřejmě vědomi toho, co se včera večer stalo. Především nám hodně záleží na jejich rodině,“ vysvětloval. „Všichni jsme si tady velmi blízcí, takže jsme samozřejmě znepokojeni a rozrušeni kvůli tomu, čím si procházejí. Máme pro Brittany, děti i pro samotného Looche velkou podporu,“ dodal.

Oba spoluhráče spojuje přátelství, které vzniklo při předchozím Lucicově osmiletém působení v Bostonu. „Opravdu nemáme žádné podrobnosti, nevíme moc, co se stalo a co se dělo,“ zmínil Marchand. „Takže je velmi těžké něco komentovat. Ale samozřejmě znám Milana už dlouho, je to velmi dobrý přítel a je těžké vidět své spoluhráče a kamarády, jak procházejí takovými věcmi.“

Pětatřicetiletý Kanaďan má za sebou 1177 zápasů v NHL, ve kterých oblékal kromě Bostonu ještě dresy Los Angeles, Edmontonu a Calgary. Nejdelší čas strávil právě v týmu Bruins, kteří ho draftovali v roce 2006. V klubu působil až do ročníku 2014/15. V tomto období byl jedním z nejtrestanějších útočníků NHL, když během 566 zápasů nasbíral 342 bodů a 772 trestných minut. Do týmu se vrátil před touto sezonou, kdy podepsal jako volný hráč roční smlouvu na jeden milion dolarů.

Rodák z Vancouveru však naskočil jen do čtyř utkání, posbíral dvě asistence a na ledě strávil v průměru 11:58 minuty.

Proti Kings odehrál 21. října poslední zápas, ve kterém si poranil kotník, a od té doby nenastoupil. Následně byl 28. října zařazen na listinu dlouhodobě zraněných hráčů.

Montgomery uvedl, že rekonvalescence probíhá pomaleji, než se původně očekávalo. To je ovšem po výše rozebíraném incidentu druhořadá věc.

Pokud se potvrdí informace a Lucic se dostane do problémů se zákonem, bude to již jeho druhá zkušenost. První přišla v roce 2011, kdy na něj byla rovněž přivolána policie kvůli ostré hádce s Brittany, která byla tehdy přítelkyní. Přítomnost policie ve svém domě nenesl vůbec dobře. Podle tehdejší policejní zprávy rozbil svůj telefon o zem a křičel: „Proč jste v mém domě? Víte, kdo já jsem?“ K žádnému zatčení ale nakonec nedošlo.

Jestli se skutečně v případě kanadského hromotluka potvrdí domácí násilí, může to mít velký vliv na zbytek jeho kariéry. Boston by totiž klidně mohl zrušit jeho kontrakt a ostatní týmy by se o něj určitě nepraly.