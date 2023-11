Nejsou jim jedno. Češi se hokejistkám složili na boj o OH: Už není výmluva

Mezi 13. až 19. lednem 2024 se rozhodne o účasti jednoho z případných zástupců českého kolektivního sportu na olympijských hrách. Ženské reprezentaci pozemního hokeje, která si na domácím mistrovství Evropy II zajistila účast v kvalifikaci, byla pro boj o Paříž přisouzena Indie. Vedle Německa či Japonska, se český výběr ve skupině A utká ještě s Chile. Ve skupině B, která se rovněž představí v indickém městě Ráňčí, nastoupí Itálie, USA, Nový Zéland a domácí Indky.

Z výše uvedených týmů postoupí na olympijský turnaj tři nejlepší. České hokejistky tedy rozhodně nečeká jednoduchá práce, k soupeřkám chovají respekt. „Jsou to silné týmy a utkání s nimi budou těžká. Na druhou stranu se i těším, protože to jsou týmy, se kterými jsem doposud nehrála. Do Indie se samozřejmě také těším!“ neskrývá nadšení brankářka Kristýna Šafaříková. Společně s parťačkami již naplno rozjíždí přípravu, která v lednu vyvrcholí bitvou o velký olympijský sen.

Obrovským povzbuzením pro české lvice se nepochybně stala úspěšná kampaň Už jen kousek! na platformě Hithit, na které od začátku října rozjely veřejnou sbírku pro zkvalitnění přípravy na kvalifikaci. Fanoušci mohli ženský národní tým za různé odměny či jen pro dobrý pocit finančně podpořit.

A jak se ukázalo, snaha pozemních hokejistek o olympijskou účast není Čechům lhostejná. Nejenže cílovou částku 500 tisíc korun dali dohromady s předstihem čtyř dní, po jejím dosažení posílali peníze dál. V den ukončení sbírky činil součet příspěvků od celkem 452 dárců 569 390 korun. Reprezentantky po zdařilé kampani neskrývaly obrovské nadšení, radost i vděk.

„Je to důkaz, že má smysl, když se člověk snaží. Lidem to není jedno, my jim nejsme jedno. Byť jsme malý sport, lidé nám fandí,“ těšilo kapitánku Kateřinu Lacinou. Nicméně přiznala, že na začátku sbírky převládaly spíš obavy. „Po relativně úspěšném nástupu kampaně, kdy prvních čtrnáct dní se to rozjelo celkem hezky a rychle, přišel útlum. Trochu jsme se začaly bát, čtvrtina času sbírky uběhla a zadrhlo se to. Přišly tedy i takové skeptické myšlenky. O to víc jsme se ale snažily tomu pomoct. Nakonec to vyšlo a je hrozně hezký vidět, že lidem na nás záleží.“

Vynaložené úsilí samotných hráček ve spolupráci s Českým svazem pozemního hokeje se vyplatilo. Podle Laciné šlo při sbírce rovněž o vynikající stmelení už tak pevně semknuté party, která při každém tréninku rozebírala, co se jim povedlo vybrat a jak projekt šířit dál. „Nešlo jen o to vybrat peníze a zkvalitnit přípravu. Už jen to, že je pozemní hokej nyní více vidět, je moc fajn pocit. Je to důkaz, že nejsme zase tak malý neviditelný sport,“ má jasno zkušená záložnice.

Češkám se po zdařilém projektu bezpochyby ulevilo, ale uvědomují si, že mají nyní před blížící se kvalifikací vůči fanouškům velký závazek. Cíl je jasný: vybojovat si účast na Hrách v Paříži a ukázat svým podporovatelům, že pro úspěch udělají maximum.

„Vlastně už nemáme žádné výmluvy. Zároveň je ohromně motivující vědomí, že máme takovou podporu od lidí, že jsou tady pro nás a stojí za námi. Chceme jim ukázat, že se do toho chceme pořádně opřít a přivést pak třeba i medaile,“ řekla Laciná s pořádnou dávnou sebevědomí. „Podpory od fanoušků si moc vážíme a děkujeme jim. Je před námi obrovská výzva a jsme připravené ji chytit za pačesy,“ je odhodlaná také útočnice Veronika Decsy.

Program českých pozemních hokejistek na olympijské kvalifikaci v Ráňčí

13. – 19. ledna 2024 13. ledna

Japonsko – ČESKO 14. ledna

Chile – ČESKO 16. ledna

Německo - ČESKO