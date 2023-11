Slávistický kouč Trpišovský je světovým unikátem mezi trenéry: Nos na maděru již podruhé!

Upravme staré pořekadlo s Vaškem a pány na ledu pro do fotbalu zaníceného lodivoda Slavie. Takže: „Nechoď, kouči, s hráči do baga, mnohý případ známe. Plejer kopne a trenérovi frňák zláme.“

Chorobopis Jindřicha Trpišovského (47) je světovým unikátem v trenérské branži. Přeražený nos má z dovádění se svými hochy už podruhé!

V lednu 2019 mu ho na zimním kempu v Portugalsku pocuchal bek Bořil tak, že musel na operaci a zaplatil za ni na břehu Atlantiku 300 000 korun. Teď, před ligou s Českými Budějovicemi (2:1), byl pachatelem bek Tomič a zase to »stálo za to«. Ta bolest! Trpišovskému lékaři v Praze sedmkrát rovnali rozdrcenou přepážku! „Míša Tomič trefil trenéra zblízka balonem. Okolo bylo snad deset lidí, ale míčem dostal zrovna trenér,“ popsal šílenou scénu z páteční přípravy střelec vítězné branky do sítě Jihočechů Mojmír Chytil (24).

Vlítne tam zase

Ve Vršovicích byla v sobotu večer kosa jako na severním pólu. Trpišovský podupával pod stříškou střídačky a v protivné »škrabošce« na obličeji trpěl. Mluvit s tampony v nose pro něj znamenalo muka, a tak se po umolousané výhře omluvil z tiskovky. Stejně jako koučování u lajny to za něj vzal asistent Jaroslav Köstl (33). „Jindra udělal osudovou chybu, že šel hrát s jinou skupinkou než obvykle. Asi se mu to vymstilo. Ale vážně, patří to k rituálům, které tady s klukama máme zajeté. Částečně i k zábavě. I proto si myslím, že až se doléčí, zase do toho vlítne,“ pověděl Köstl. A na chirurgii se už na »Trpiše« zase těší felčaři i sestřičky…