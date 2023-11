Sparta umí vyhrát! Kovbojka nadchla Grosse: Liberec měl benzin, my diesel

Nová Sparta? Svým způsobem ano. Nezáří, ačkoli by díky síle kádru a jmen občas mohla. Ale co je hlavní: vyhrává. Překlápí na svou stranu vyrovnané partie víc než kdy dříve. Což je dobré znamení vůči play off. Vždycky nějak najde cestu. Jako v Liberci, kde nastoupila malátně a studená. Vida, domů veze příjemný triumf 5:4. „Nejsme mančaft, který by vyhrával 7:1 nebo 6:2. A podle mě takoví ani nebudeme,“ reagoval kouč Pavel Gross po žhavé bitvě na otázky iSport.cz.

Síla v rudém kádru je. O tom žádná. Jen je tak trochu skrytá, nesálá na první pohled. Lídři týmu ovšem stejně uštknou. V minulosti Spartu trápil opak. Válela během základní části, rozdávala nezřídka příděly, aby v zásadní chvíli bolestivě zhasla. Tým Pavla Grosse nabízí jinou verzi. „Je důležité vyhrávat těšné zápasy proti dobrým soupeřům. To vás nakopává i směrem do budoucna. K poznání, že takové zápasy dokážeme vyhrávat,“ těší kouče Sparty.

V Liberci jste vyhráli další vyrovnanou divočinu a zápas, který dlouho nemáte ve své moci. Jedině dobře pro vás, souhlasíte?

„Ale já myslím, že tu největší divočinu jsme nevyhráli. Tu v Pardubicích… Tady jsem si po deseti minutách dával otázku, kam to směřuje. Řekněme si na rovinu, že Liberec měl v nádrži benzin, my spíš diesel. Strašně nám pomohl gól z přesilovky (na 1:1), hned po něm jsme dali druhý (po 11 sekundách), nakopli jsme se a už to bylo lepší. Strašně se mi líbila poslední třetina, v níž jsme byli aktivní, napadali jejich beky a domácím moc nedovolili. Právě v tom, co je dělá silným týmem. V tranzici z defenzivní do ofenzivní zóny. Ano, měli dvě, tři šance, je to zkrátka dobrý mančaft. Hráli jsme tu bez pár hráčů a klobouk dolů před kluky, jak to obrátili a dotáhli do konce.“

Začátek byl z vaší strany vážně studený až profesorský. Čím si to vysvětluje? Jasně, Liberec je hodně slušný soupeř…

„Přesně tak. Liberec je dobrý soupeř a je o něm známé, že když do toho kopne, je k neudržení. Víme, že v pátek proti Budějovicím (2:5) nesehráli zrovna áčkový zápas, čekali jsme jejich reakci na to. A my byli na začátku ještě v autobusu. Hokej je hra o momentum a nám se ho podařilo získat na svou stranu dvěma slepenými góly v první třetině. A bylo dobré, že jsme u toho zůstali.“

Mám pocit, že Spartě v sezoně právě tohle jde. Naklonit vyrovnaný duel na svou stranu.

„Pokud se podíváte na naše výsledky, všimnete si, že nejsme mančaft, který by vyhrával 7:1 nebo 6:2. A podle mě takoví ani nebudeme. Máme dost zápasů vyhraných o jeden gól nebo o gól do empty net (prázdné branky). Je důležité vyhrávat těšné zápasy proti dobrým soupeřům. To vás nakopává i směrem do budoucna. K poznání, že takové zápasy dokážeme vyhrávat.“

Pražský fanoušek by ovšem v O2 aréně rád občas viděl vysoká vítězství. Takže špatná zpráva pro něj?

„My tohle říkali už na začátku sezony a …“

Jsou zkrátka důležitější věci?

„To zaprvé. A pak s tím mám taky problém ohledně respektu. V téhle lize jsou dobré mančafty. Fakt dobré. To musím říci. Vysoká vítězství tady nebudou k vidění často. Mančafty, které hrají proti Spartě, ať už doma nebo u nás, se chtějí pokaždé vytáhnout. Je to vidět i na návštěvách, vždy přijde plná hala. A nám o to víc chutná každé těsné vítězství.“

První trefy v sezoně si pod Ještědem vyřídil obránce Ondřej Mikliš i útočník Radek Mužík. Bonus navíc při cenném triumfu?

„Absolutně. Navíc Kempes (Michal Kempný) dal taky gól, v pátek ve Vítkovicích přišla první trefa od Krejčíka. Paráda. Na pomoc od beků jsme čekali dlouho. Hrozně mě to těší. Ve Vítkovicích obránci hodně bodovali, s Libercem taky. Jedině dobře. Jen ať to tam rozpálí.“

Najdete něco, co Spartě pořád nejde?

„Když se mě zeptáte dnes, něco vám odpovím a za čtrnáct dnů řeknu něco jiného. A za měsíc zase budu mluvit odlišně. Hokej je krásný sport v tom, že máte pořád na čem pracovat. Ať už je to neutrální zóna, defenzivní či ofenzivní, rychlý přechod do útoku, přesilovky, oslabení. Pořád je na čem dělat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:09. Ivan, 17:25. Flynn, 28:57. Filippi, 32:52. Flynn Hosté: 13:33. Kestner, 13:44. Kempný, 17:59. Mikliš, 37:41. Mužík, 47:13. Řepík Sestavy Domácí: D. Král (Pařík) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Budík, J. Dvořák, Derner – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Pekař, Klíma – Vlach (A), Šír, Pérez. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Moravčík, Mozík, Kempný, Mikliš, Němeček, Irving, Krejčík – Chlapík, Sobotka (A), Řepík (C) – Konečný, Horák, P. Kousal (A) – Buchtele, Lajunen, Kestner – Mužík, O. Najman, M. Vitouch. Rozhodčí Sýkora, Jaroš – Frodl, Kajínek Stadion Home Credit Arena, Liberec