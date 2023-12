Další šílená tragédie na ledě: Finka po nárazu ochrnula!

Ty záběry mají hokejoví fanoušci v živé paměti. Během října obránce Sheffieldu Matt Petgrave (31) spadl v rámci anglického poháru tak nešťastně, že bruslí podřízl krk někdejšímu útočníkovi NHL Adamu Johnsonovi (†29). Nyní obletěla svět další tragická zpráva. Chvíli po startu zápasu se do obrovských zdravotních problémů dostala Sanni Hakalaová (26)! Co přesně se nebohé hokejistce stalo?

K osudné srážce došlo minulý týden v pátek 24. listopadu během utkání ženské švédské hokejové ligy mezi celky HV 71, kde Sanni Hakalová vykonávala funkci kapitánky, a Djurgardens Stockholm. Neodehrály se ale ani tři minuty, když se dvojnásobné držitelce olympijského bronzu navždy změnil život.

Hakalaová ujížděla s pukem v plné rychlosti na branku, zatímco se ji soupeřka snažila dostihnout a zabránit střele. Ke střetu hráček ale došlo v ten nejméně vhodný moment, těsně před brankovou konstrukcí, přičemž Hakalaová neměla žádnou šanci náraz do branky zmírnit, natož se mu vyhnout.

V plné rychlosti tedy narazila do tyčky hlavou napřed. Hokejistkám na ledě trvalo jen několik vteřin, aby si uvědomily, že je zle. Hakalaová byla převezena do nemocnice, kde podstoupila operaci. Nyní se ale potvrdil jeden z nejhorších scénářů. Od hrudníku dolů je ochrnutá! „Je stále těžké uvěřit tomu, co se stalo. Že naráz do branky bude tak vážný. Že to bude mít takové následky. Nejen, že musím přestat s hokejem, který je součástí mého života už mnoho let, ale zbytek svého života strávím na vozíku,“ uvedla zdrcená Hakalaová v prohlášení na instagramu.

Trojnásobná medailistka z mistrovství světa mimo jiné uvedla, že kromě ochrnutí může jen omezeně hýbat rukama. Hakalaová ale nic nevzdává. „Uvědomuji si, že mě čeká dlouhý a těžký boj s vlastním tělem, což bude nejtěžší výzva v mém životě. Od mé rodiny se mi ale dostává úžasné podpory již od samého počátku a vím, že mi budou pomáhat po celou mou cestu. Bez nich by to nebylo možné,“ doplnila. Následně poděkovala kamarádům, fanouškům a klubům za slova podpory. Poté ještě poděkovala lékařům za to, jak se o ni starají.

„Vaše obavy o mě a podpora pro mě a mou rodinu znamenají opravdu moc v této těžké situaci, která je sice na nic, ale já se toho nebojím. Nevím, co budu dál dělat, ale vím, že to bude k*rva úžasné,“ neztrácela Hakalaová na závěr optimismus.