Utajená svatba biatlonisty Krčmáře: Veselka ho zničila!

Kostel v Zašové na Vsetínsku praskal ve švech. Rok starý Viktor a s ním dalších 170 hostů sledovalo, jak si své »ano« řekli biatlonista Michal Krčmář (32) a jeho půvabná partnerka Romana.

Spolu jsou 14 let, od loňského dubna mají syna, ale praštili do toho až teď. Velká (a dobře utajená) sláva se o víkendu odehrála v rodné vsi novopečené paní Krčmářové, taktéž bývalé biatlonistky. Stříbrný olympijský medailista před kněze přistoupil ve skvěle padnoucím obleku, jeho nevěsta ve slušivých šatech odhalujících pravé rameno. „Svatba byla vydařená, velice povedená, hrozně jsme si to užili,“ raduje se Krčmář.

Lyžovali na asfaltu

Jeho velký den zblízka sledovala takřka kompletní reprezentace. „Přišli trenéři, kluci z týmu, jejich partnerky. Biatlonistů tam bylo tak šedesát,“ usmívá se nejlepší český závodník, na nějž si parťáci nachystali tradiční vylomeniny. „S manželkou jsme po asfaltu jezdili po dvojlyžích a dětskou zbraní stříleli do terče, byla sranda,“ řekl Blesku.

A co by to bylo za sportovní svatbu, kdyby to nebyla pořádná party. „Dva dny jsem se z toho sbíral, musel jsem ležet a odpočívat. Dokonce padnul i nějaký paralen, byl jsem z toho fakt hotový,“ směje se při vzpomínce na velký den