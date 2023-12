Motocyklista Abraham a jeho misska si řekli »ano« při vysněném obřadu: Pohádka ve sněhu!

Největší událost od svatby dědy Potůčka (Lubomír Lipský) v seriálu Tři chlapi v chalupě! Bývalý motocyklový závodník Karel Abraham (33) si vzal krásnou modelku Hanu Vágnerovou (29).

„Bude to tak trochu jiné, ale to je přesně to, co chci a mám ráda. Nesnáším nudu,“ vyhlásila finalistka Miss Czech Republic pro rok 2018. A skutečně, její veselka rozhodně nebyla fádní! Turisté v kabátech před svatovítskou katedrálou na Pražském hradě totiž žasli, jako by se ocitli v pohádce.

Motocyklista, který jezdil i v královské kubatuře MotoGP, si vedl zasněženým nádvořím do luxusního vozu Bentley svou nevěstu. Tu, které »Abája« před bohem slíbil věrnost a řekl »ano«…

Proč nasněžilo?

Vágnerová si užila den před obřadem ještě rozlučku s kamarádkami v pětihvězdičkovém hotelu Oriental v centru metropole. "Kdyby někdo proč v Praze tolik nasněžilo, tak pro to, že si to Hanka přála,“ práskla fotografka Nikola. Zimní pohádka vyvrcholila v Lobkovickém paláci s úžasným výhledem na hlavní město.

Luxus i »peklíčko«

Dva dny příprav, 25 firem, tým 50 lidí. Organizovat pohádkovou svatbu Karla Abrahama a Hany Vágnerové nebyl žádný med! Výzvy se ujala agentura Boutique Weddings, která se specializuje na luxusní veselky za spoustu peněz. Do už tak náročné logistiky na Hradě se přidalo počasí. „Kulisy nádherné, ale pro dodavatele tedy trochu peklíčko,“ utřela pot z čela cukrářka Pavlína Loučková.