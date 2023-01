Čarokrásná svatba nejlepší české golfistky: Netradiční šaty od bratra!

Dlouhodobě je naší golfovou jedničkou mezi ženami, ale teď půvabná Klára Spilková (28) zapsala možná největší životní vítězství. Těsně před koncem roku 2022 se provdala za svého partnera Seana Davidsona a září štěstím. Krásná svatba se odehrála na Staroměstské radnici a pokračovala v luxusní Ville Richter.

Klára ohromila přítomné v netradičních, ale velmi povedených šatech z dílny svého bratra. „Gratuluju Kláře, že se stala paní Davidson. Šaty jsou má práce,“ poblahopřál sestře k sňatku a pochlubil se svou prací bratr Lukáš. „42 kusů čtverců a 900 knoflíků. Šaty - udělej si sám,“ popsal ještě své dílo. „Děkuji Lukášovi za nejkrásnější a nejoriginálnější svatební šaty,“ poděkovala mu přešťastná Klára.

Krása nevěsty i jejího outfitu dokreslovala povedenou veselku. Po obřadu v centru Prahy zamířili svatebčané do luxusního prostředí klasicistní vily přímo u Pražského hradu, kde se konala následná hostina i večerní zábava. A co by to bylo za golfovou svatbu, když by nedošlo na první manželský odpal. Ten směřoval z terasy přes staré zámecké schody směrem k parku Holubička.

Oba manželé si svůj velký den viditelně užili a svou lásku dali jasně najevo i při prvním manželském tanci. Ten hosté doprovodili prskavkami a dotvořili tak kouzlo výjimečného okamžiku.