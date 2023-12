Policejní manévry před Vémolandem: Karlosovi zabavili tygřici! Lela popsala, jak to snášel

Český MMA zápasník se loučí s bílou tygřicí, kterou choval bez řádné dokumentace. Jak sám Karlos "Terminator" Vemola přiznává, pochybil. Přesto se proti rozhodnutí ministerstva životního prostředí zkoušel odvolávat, leč marně. Verdikt je pravomocný a pro šelmu si už přijeli a odvezli ji ochránci zvířat. Nyní ji přepravují do Německa, kde na ni čeká její tygří sourozenec.

„Antonie Ramba je člen rodiny. Máme obývák propojený s klecí a děti na ni přes sklo stále koukají. Až si pro ni přijdou, nechci u toho být,“ avizoval hořce Terminátor dopředu. Co oči nevidí, to zkrátka srdce nebolí. A svá slova zřejmě dodržel…

Včera se s domácím mazlíčkem naposledy pomazlil, dnes krátce před polednem přijela do Vémolalandu dodávka s klecí a s nápisem »Záchrana divokých zvířat« v doprovodu policie. Ta dohlížela na to, aby odebrání bílé tygřice proběhlo v poklidu. Po českém bijci však nebylo venku ani vidu, ani slechu. Zda na odebrání čekal vevnitř, zatím není jasné. K odebrání zvířete se vyjádřila i Vémolova manželka Lela. „Samozřejmě se nedivím, že se Karlos nechtěl dneska vyjadřovat. Snášel to velmi statečně, protože je správný člověk, takže samozřejmě věděl, že to musí přijít," řekla Lela pro Hlavní Zprávy stanice TV Prima.

Ministerstvo životního prostředí ČR již dříve rozhodlo, že kočkovitou šelmu věnuje do zařízení TIERART Wild Animal Sanctuary v Německu, kde má být uchovněna například sestra jeho bílé tygřice jménem Charlotte a také zabavená zvířata nechvalně známého podnikatele Ludvíka Berouska. Na samotný převoz pak dohlíží mezinárodní organizace na ochranu zvířat Four Paws, která pomáhá zřizovat útulky pro velké kočky po celém světě.