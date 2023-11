Ministerstvo zabaví Vémolovi tygřici! »Je to člen rodiny,« naříká bijec

Český zápasník Karlos Vémola (38) je známý tím, že má slabost pro zvláštní domácí mazlíčky. Ve svém Vémolandu chová spoustu exotických zvířat, mezi které patří například páreček krokodýlů, žralok, či čtveřice kočkovitých šelem. A právě s jednou z nich, tygřicí Antonií Rambou, se bude muset nyní rozloučit. O celé situaci promluvil šampion Oktagonu pro CNN Prima News.

„Antonie Ramba bohužel nemá CITES, což znamená zdroj původu, ale já věřím, že zvíře není věc a že by se snad našla nějaká cesta, jak to řešit,“ řekl na úvod Vémola. V České Republice je totiž legální chovat tygra pouze s řádnou dokumentací.

Vémola uznal, že pochybil a veškerou vinu bere na svá záda. „Chápu, že jsem si na začátku tohle všechno měl ověřit, že jsem chyboval. Ale snažím se vysvětlit úřadům, ať netrestají to zvíře, ale mě. Dostal jsem pokutu, musím nějaké věci napravit, se vším souhlasím, ale tohle není volně žijící tygr," pokračoval český bouchač.

Mluvčí Ministerstva životního prostředí však potvrdila, že rozhodnutí je pravomocné a tygřice bude odvezena do Německa, kde na ni čeká její příbuzná. Ani to však nezaručuje, že si k sobě šelmy vytvoří kladný vztah. Pro historicky prvního Čecha v organizaci UFC tak nebude odebrání zvířete vůbec jednoduché, obává se, jak tygřice změnu přijme.

„Bude tam úplně odříznutá od světa, chtějí ji odvézt do podmínek, na které není zvyklá. Tady má dobrý vztah i s lvicí, se kterou sdílí výběh. Chtěl jsem, aby ji alespoň nechali v Česku a já ji mohl jezdit kontrolovat. Údajně ale v tuto chvíli není žádná ZOO v České Republice volná,“ řekl zápasník, kterého za měsíc čeká zápas v O2 aréně.

Olomoucký rodák také promluvil o tom, jak odvoz svého domácího mazlíčka snáší on sám. „Nebude to těžké jen pro mě, ale pro celou rodinu. Je to člen rodiny. Máme obývák propojený s klecí a děti na ni přes sklo stále koukají. Až si pro ni přijdou, nechci u toho být,“ přiznal Terminátor.