Feninova choť se po nechutných skandálech změnila k nepoznání: Nový život, nová vizáž!

Pohár trpělivosti jí už dávno přetekl. Policistka Beata, stále ještě manželka fotbalové trosky Martina Fenina (36), podle všeho začíná nový život!

Když si bývalého reprezentačního útočníka před dvěma lety brala, myslela si, jak ho změnila. Z bouřliváka, který přitahoval alkoholové skandály, se jako lusknutím prstu stal vzorný otec malé Miy. „Nikdy jsem nebyl šťastnější,“ hlásil tehdy Fenin. Jenže teď je zase na dně!

Pryč i s dcerou

Díky Blesku na něj nedávno prasklo, jak zase nezřízeně chlastá. „Fenin je často opilý, párkrát ležel i před domem. Občas přespává ve svém černém mercedesu ve společných garážích. Bohužel se pak u jeho auta objevují zvratky a fekálie,“ napsali do redakce zoufalí sousedé. Fotografové ho pak načapali, jak si to do baráku v pražských Stodůlkách štráduje s podobně vypečenými kamarády a litry tvrdého chlastu.

Mohl si to dovolit, protože podle svědectví sousedů se od něj manželka Beata s dcerkou raději odstěhovala! „Na opakované hádky a řvaní jsme byli zvyklí. Ona ho předtím do bytu nechtěla pouštět, proto se tam různě dobýval,“ popisovali frustrovaní nájemníci.

Jako panenka

A zatímco Fenin dál holduje alkoholu (naposledy třeba klimbal na křtu knihy Jakuba Koháka), paní Beata začala evidentně nový život. Na facebooku se zbavuje luxusu, v němž vedle fotbalisty žila – prodává boty, kabelky či pásky těch nejprestižnějších značek. A také radikálně změnila vizáž!

Na instagramu se totiž pochlubila fotkou z kavárny, kde vypadá jako dokonalá panenka. „Moje láska,“ napsala ke snímku, na němž si vedle ní hraje malá Miuška. A o Feninovi zase ani zmínka… A co na to věčný průšvihář? „Jestli jsme se rozešli? Potkáváme se. Víc to nebudu komentovat,“ řekl Fenin Blesku.