Fenin po skandálu se sousedy: Podivné chování na křtu Koháka!

Válel se po stole, špatně artikuloval a těžko držel stabilitu. Fotbalista Martin Fenin (36) nebyl pro křest nové knihy Jakuba Koháka (51) zrovna ozdobou. Zdá se, že ze skandálu kolem svého soužití se sousedy v domě v pražských Stodůlkách si rozhodně nic nedělá a ve svých divokých jízdách pokračuje dál.

Bývalý hráč Eintrachtu Frankfurt, který však nikdy nedokázal plně využít obrovský potenciál, je známý svým divokým životním stylem. Před pár týdny na povrch vyplula kauza týkající se jeho příšerného chování v domě ve Stodůlkách, které popisovali jeho sousedé. Fenin je prý terorizuje svými hlučnými, divokými mejdany, vodí si tam své opilecké kumpány a ve společných garážích údajně zanechává fekálie.

Dnes se vymetač večírků objevil na křtu Kohákovy knihy Perla v botě a opět nevypadal ve své kůži. Mezi přítomnými se pohyboval opravdu ležérní chůzí a chvílemi to vypadalo, že udržet rovnováhu je pro něj složitější, než bylo před pár lety vstřelit gól.

Martin Fenin na křtu Kohákovy knihy Video se připravuje ...

I na Jakubu Kohákovi bylo chvílemi zřejmé, že je v blízkosti nezkrotného fotbalisty poněkud nervózní, a tak se po nějaké době přesunul ke stolu s chlebíčky a pivem, kde si poklidně debužíroval po boku Horsta Siegla.

Účast Martina Fenina na této akci však nebyla náhodná. Stříbrný medailista z mistrovství světa hráčů do dvaceti let totiž chystá právě se slavným hercem Jakubem Kohákem společné čtení s názvem Na rovinu, které by mělo popisovat jeho životní příběh.