Stoper Ďurica vydal autobiografii: Šokující detaily z kabiny slovenské reprezentace!

Dlouholetý stoper slovenské reprezentace pokřtil koncem listopadu svou autobiografii Futbalista z teba nikdy nebude, kterou napsal společně s Markem Arpášem. V ní líčí kariérní úspěchy a odhaluje temné pozadí skandálů v národním týmu. Bez obalu zde popisuje například to, co se dělo na hotelu během MS 2010 či po vypadnutí z Eura 2016.

Aféra na MS 2010

Z kabiny slovenské fotbalové reprezentace v posledních letech prosáklo hned několik excesů. První skandál se odehrál ještě za trenéra Vladimíra Weisse staršího na mistrovství světa 2010 v Jihoafrické republice. Jeho svěřenci se dostali až do osmifinále, ale po prohře 1:2 s Nizozemskem se na hotelu děly nevídané věci. „Nejsem hrdý na to, co se dělo po vypadnutí. Na hotelu jsme trochu víc pili. Proběhla výměna názorů, ale k žádné šarvátce nedošlo. Ráno jsem se však probudil s napsanými slovy: »Kitka je k*rva« na mé hlavě,“ lovil v paměti Ján Ďurica (41).

K bláznivému vyvrcholení došlo na týmové snídani. „Nemohl jsem s tím nic dělat a upřímně řečeno, v tu chvíli mi to bylo jedno. Tak jsem přišel dolů na snídani. Když mě Vlado (Weiss, tehdejší trenér národního týmu - pozn. red.) uviděl, řekl mi: »Jane, podepiš si dres na rozloučenou, v reprezentaci jsi skončil«,“ pokračoval bývalý obránce Lokomotivu Moskva, Hannoveru 96 či Trabzonsporu.

Neslavný konec kouče Kozáka

Ďurica byl také přímým účastníkem dalšího poprasku, který zůstal veřejnosti utajen. Nečekaný konflikt se odehrál v době, kdy se Slováci vraceli z Eura 2016 po osmifinálové prohře s Německem 0:3. „V letadle hrála hlasitá hudba a trenér Kozák nás požádal, abychom ji vypnuli. Miňo Stoch mu okamžitě kontroval drzou poznámkou, načež se Kozák otočil a šel k němu. Vypukla hádka a já se ocitl přímo mezi nimi,“ vzpomíná Ďurica ve své knize.

„Ochranka byla vpředu a v tak úzké uličce neměla šanci zasáhnout. Snažil jsem se je uklidnit, ale oni byli v sobě čím dál víc. Proudily v nich emoce. Trenér Kozák se tak rozčílil, že kdybych mu na poslední chvíli nechytl ruku, kdo ví, jak by to dopadlo," zamýšlel se rodák z Dunajské Stredy. Spor vyústil v rezignaci ostříleného kouče, kterého finálně »dorazil« pozápasový večírek hráčů po porážce 1:2 s českým týmem v Lize národů v roce 2018.