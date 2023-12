Zbabraný prodej lístků na EURO: Kšefty s kódy za tisíce!

Výkony fotbalové reprezentace cestou na Euro byly občas k vzteku, ale postoupila. Opravdová zloba natěšených fanoušků přichází ke slovu nyní – při totálně zbabraném prodeji vstupenek na zápasy ME. Systém nahrál překupníkům.

Už to jede ve velkém! Chcete vstupenky? Potřebujete unikátní kód! Do boje o ně se zapojily stovky tisíc Čechů. Tedy ono jich bylo o dost méně, protože mnozí si evidentně zažádali vícekrát na různé e-maily a z jiných adres. Zkrátka spíš než fanouškům toužícím navštívit jedinečný turnaj u německých sousedů, nahrál systém povrchní registrací připraveným a počítačově zdatným překupníkům.

Frčí inzerce

Výsledek je dobře patrný na inzertních serverech. „Nabízím dva kódy na nákup vstupenek. Cena 7 tisíc za jeden." Podobné inzeráty se nám rozmohly okamžitě po ukončení první vlny, což bylo 7. prosince. Do pátku 8. prosince měli všichni vědět, zda uspěli, což se také nepovedlo. Na jeden kód lze koupit až čtyři vstupenky - i to bylo terčem kritiky, stačily by přece dvě. Je to jen další pravidlo, které nahrálo překupníkům.

Registraci zájemců o kódy v první vlně iniciativně organizovala FAČR. „Máme elektronickou parametriku, která dokáže identifikovat opakované žádosti z více e-mailů. My to zprostředkováváme, abychom vstupenky, které jsou určeny pro české fanoušky, dostali co nejblíže k nim. Jsou asociace, které to nechaly na UEFA a hlásí se jim tam celý svět. Proto jsme to dali do českého jazyka, je to pro české fanoušky. Vstupenky prodává UEFA," řekl generální sekretář FAČR Michal Valtr.

Podle naštvaných reakcí fanoušků a bujícího černého trhu »parametriku« mnozí Češi obelhali. Asi by bylo lepší nechat na UEFA, aby sama vyřadila »zájemce z celého světa«. S kódy se čile obchoduje, jsou lidé, kteří jich mají mírně řečeno nadbytek. Zadarmo získali něco, zač nyní požadují mnoho tisíc korun! Kód dává člověku možnost koupit až čtyři vstupenky na daný zápas. Je třeba ho využít do pátečních 17 hodin. Kdo za něj zaplatí tisíce, pořád ho další investice čeká: Lístky na skupinu se prodávají ve čtyřech cenových kategoriích za 740, 1470, 3680 a 4900 korun.