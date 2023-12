Změna! Nový trenér v úterý nebude. K Haškovi se řeší jméno ze Slavie

V úterý ráno se znovu potká výkonný výbor, aby vybral příštího reprezentačního trenéra a jeho realizační tým. To však platilo jen do pondělního večera, kdy Petr Fousek jednání fotbalové vlády zrušil. Oficiálně z důvodu nízké účasti. Dvanáct mužů se tak má sejít až v lednu. Zatím platí, že prvním trenérem země bude Ivan Hašek a k němu v roli asistentů zasedne vršovické duo. Zatím bez jasné odpovědi poletuje otázka: Jak to bude s Pavlem Nedvědem a jeho kompetencemi?