Obávaný MMA bijec Vémola: Další stěhování zvířete!

MMA zápasník Karlos »Terminátor« Vémola (38) je v posledních dnech v jednom kole. V sobotu 10. prosince měl v rámci ostravského Okatgonu ostřejší debatu s fighterem Rafaelem Xavierem. Několik dní předtím mu navíc odvezli milovanou bílou tygřici jménem Antonie Ramba. No a nyní? Nyní se v jeho známém Vémolandu dějí další změny ohledně zvířat!

Všechno to začalo návratem domů z bouřlivého galavečera na akci Oktagon 50, kde měl Vémola slovní konfrontaci s Rafaelem Xavierem, který ho po zápase vyzval na souboj.

„Pokusím se tohodle smutnýho kluka dostat do klece k holkám, protože už se nemůžu dívat na to, jak tady brečí a jak je mu smutno po Rambě," uvedl Vémola ve videu na instastories v noci ze soboty na neděli ohledně lva Kinga. „Snad se nám ten přesun povede a neuteče. Ale klidně, ať mě zavřou za veřejné ohrožení, se*u na ně," dodal.

Vyostřená atmosféra

Když ale následující den točil všechny tři kočkovité šelmy, které oddělovala pouze mříž, atmosféra nebyla úplně ideální. „Moc nevypadá, že by se to holkám líbilo," bilancoval historicky první Čech v UFC nad přesunem Kinga. „Princezno, klid...," okřikl jednu ze lvic, která na svého mužského protějška ve vedlejší kleci zařvala, seč jí síly stačily. Vzápětí se k ní přidala i lvice Elsa, která okamžitě vystartovala ke kraji klece. Ticho nebyl ani samotný King. „Ale musíme to zvládnout, nemůže tam zůstat sám," prohlásil Vémola.

O dvě hodiny později už ale byla situace mnohem uvolněnější. Olomoucký rodák natočil svůj příchod do Kingova nového domova, zatímco »král zvířat« žvýkal syrové maso. „No jo, hochu. Už seš na novým pelechu," okomentoval přesun Vémola. V závěru po sobě lev s lvicí máchali tlapami, zatímco je oddělovala průhledná bariéra. Vypadá to tedy, že mezi lvicemi a Kingem bude pořádně živo!