Brazilec Xavier se vrhl na Vémolu: Chce Terminátora!

Ten si ale věří. Brazilský MMA zápasník Rafael Xavier (32) si na galavečeru Oktagon 50 drze řekl o zápas s Karlosem Vémolou (38).

V kleci nekompromisním K. O. sejmul Angličana Dana Vinniho (36), pak ji přeskočil a vyběhl mezi diváky, kde si v první řadě vyhlédl českého rivala. Tváří v tvář na sebe nažhavení bojovníci poštěkávali, až musel jeden z trenérů Xaviera odtáhnout zpátky.

„Říkal jsem mu, že je směšnej. Už měl několik příležitostí, několikrát jsem s ním zápasit chtěl, když jsem neměl soupeře. On ale nikdy nechtěl, nebyl připravenej. Najednou by to chtěl,“ vysmál se Vémola přezdívaný Terminátor Jihoameričanovi. „Já mám 29. prosince Krištofiče a pak v červnu Végha, jestli ale Oktagon chce, abych jel na jaře někam ukončit Xaviera, tak s tím nemám problém,“ dodal šibalsky.