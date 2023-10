Vyčůraní šťastlivci z loterie prodávají lístky dál za vyšší ceny: Hrozba policií!

Pro dobrotu na žebrotu. Zhruba tak by se dala shrnout situace ohledně výherců loterie lístků na hokejový šampionát v Praze a Ostravě, který se uskuteční další rok. Někteří ze šťastlivců se totiž zachovali dost vyčůraně! Vyhrané lístky totiž dali do prodeje za vyšší cenu, než kolik původně stojí. Nyní hrozí, že se jim začne věnovat policie.

Rozmohl se nám tady takový nešvar. Obavy, které visely ve vzduchu z losování výherců vstupenek na MS v ledním hokeji v Praze a Ostravě, se totiž potvrdily. Mezi šťastlivci, kteří dostali přednostní právo na koupi lístků, se našlo nemálo spekulantů, kteří už nyní nabízejí lupeny na aukčních serverech.

To ostatně dokazují inzeráty například na webu bazos.cz, kde se objevují na prodej denní balíčky s vyšší cenou, než je ta původní. Konkrétně se jedná o cenové navýšení zhruba o dva tisíce korun. Najdou se ale i hodně přehnané případy, kdy za jeden balíček požadují překupníci až třikrát vyšší cenu té původní, která je v tomto případě 4 080 korun.

Spousta z nich nabízí hned osm balíčků. Proč právě tolik? Přesně tento počet si totiž mohli šťastlivci v loterii zakoupit. Překupníci tak prodávají vše, co jim přišlo pod ruku. „Za tohle bych dával doživotní zákaz na Ticketportal,“ napsal jeden naštvaný uživatel na sociální síti X (dříve twitteru) k přiloženým snímkům obrazovky, na kterých jsou zmíněné inzeráty. „Zatím se ke vstupenkám na MS dostali jen šťastlivci vylosovaní v loterii. Mohli si koupit osm balíčků, a tak už je někteří vykukové s přirážkou 50 procent nabízí na Bazoši. Ale zase je k tomu i česká šála,“ snažil se odlehčit situaci jiný uživatel reagující na slovenskou nabídku.

Miloš Židík, který pracuje pro komunikační oddělení šampionátu, sdělil serveru Sport.cz, že organizátoři MS jsou už v kontaktu s Policií České republiky. „Upozorňujeme, aby se lidi podobným koupím vyvarovali, protože je to pro ně rizikové a my za to neneseme odpovědnost,“ zdůraznil Židík.

Před podobnými praktikami už dříve varoval vedoucí oddělení ticketingu MS Milan Gremlica. „Přeprodej je zakázán a vstupenky můžeme v případě jeho zjištění dle obchodních podmínek blokovat, což bychom neradi.“

Gremlica nedoporučuje ani pouliční prodej, kdy je lístek několikrát nakopírován, ale dovnitř se dostane pouze první fanoušek. Běžný prodej vstupenek na MS se spustí v úterý 10. října po desáté hodině dopoledne.