Fotbalový rekordman Petržela miluje Vánoce: Já nepřiberu!

Na Vánoce nedá Milan Petržela (40), s pěti sty zápasy absolutní rekordman v počtu odehraných prvoligových mačů, dopustit. Oproti jiným si užívá i jisté výhody.

Vrcholoví sportovci si obvykle musí i o svátcích hlídat jídelníček, Milan Petržela, fotbalista Slovácka, nikoliv. „Tohle je čas, který si prostě doma užíváme, fotbal jde stranou. Držíme se klasiky: Kapr, bramborový salát, cukroví, pohádky, české filmy. Máme to štěstí, že je dcera Claudie (8) na rozhraní »ježíškovského« věku a tyhle Vánoce byly prostě dokonalé se vším všudy. A když se naše svátky svátků na Štěpána loučí, tak se začínáme těšit na vánoční čas roku příštího,“ vyznává se s pěti sty starty ligový rekordman.

Svátky tráví zásadně doma s přítelkyní Jitkou a dcerou Claudií. V jídle se krotit nemusí. „Nepřiberu ani deko, ať sním cokoliv, mám to asi geneticky dané. Jitka je báječná kuchařka, její bramborový salát je fantastický. Já pomáhám, ale dochucení nechávám na ní. Mňam!“ Prý o svátcích rozhodně netrénuje, neběhá, je to prostě čas k užívání.

Kapr na másle

„On miluje na Štědrý večer kapra na másle a na kmíně, takže ho má, jak si přeje. My dvě ho máme v trojobalu a spokojeni jsme všichni,“ upřesnila Jitka, která je s Milanem už 16 let. Dcera dostává stejně jako kdysi táta sportovní propriety. „Malá hraje v klubu baby tenis, je docela šikovná. Máme co dělat, abychom jí stačili. Ovšem letos byly velkým přáním módní boty, inu slečna, tady musela pomoci máma,“ směje se Milan.

Sám to měl podobně: „Vánoce bývaly plné fotbalových dárků. Miloval jsem dresy, míče, kopačky, ale byly to věci trochu očekávané, protože jsem hrál od velmi útlého věku a naši mi fandili. Ale úplně nejmilejší dárky to nebyly. Dodnes si pamatuji, jak se mi doslova rozlilo blaho po těle, když jsem před nějakými skoro třiceti lety dostal horské kolo.“